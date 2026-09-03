Slovan získal šoumena, ktorý robí nevídané veci. Prečo je veľké riziko?

Je to zjav. Ak naplní svoju povesť, fanúšikovia sa môžu tešiť na veľkú šou. V dobrom aj v zlom. Je nevyspytateľný. Vie predviesť famózne kúsky, ale rovnako tak vie liezť na nervy.
„V mnohých veciach je výnimočný, zároveň však pôsobí dosť bohorovne,“ tvrdia českí experti. Keď má loptu na nohe, nemôžete si byť istí vôbec ničím. Predvedie parádu? Pokazí to? Tak trochu vám pripomína kaskadéra.
„Rýchly, vysoký a predovšetkým zábavný. Camara robí na ihrisku veci, ktoré nerobí žiadny iný stopér v českom futbale. Podľa mňa ich veľa nenájdeme ani v európskom futbale,“ začal pre Sportnet český novinár Bartoloměj Černík z denníka Sport a portálu isport.cz.
Slovan tesne pred uzávierkou súpisiek na ligovú fázu Ligy majstrov získal posilu do defenzívy. Dvadsaťtriročný obranca Sahmkou Camara prichádza na ročné hosťovanie zo Slavie Praha.
Chce sa futbalom baviť
„Je to absolútny voľnomyšlienkar, ktorého bavia kľučky, pätičky a elegantné riešenia. Chce sa futbalom baviť. Urobí na súperovi ‚zidanovku‘, potom rozohrá loptu, ale nezostane na mieste stopéra. Rozbehne sa napríklad na krídlo, aby si zaútočil,“ dodal Černík.
O Camarovi čosi napovie krátke video z ligového zápasu minulej sezóny proti Plzni, ktoré sa stalo hitom internetu.
Vysoký stopér obišiel troch protihráčov, prebehol polovicu ihriska a napokon efektným centrom cez nohu à la Ricardo Quaresma poslal loptu do šance.
Druhá strana príbehu? Karviná prehrala 0:2. „Divákov baví svojou technickou nadstavbou, trénerov však už menej svojou zodpovednosťou smerom dozadu,“ dodal Černík.
Camara má v Česku svojich fanúšikov aj odporcov. Jednoducho trochu rozdeľuje verejnosť.
„Prvý dojem, keď prišiel do Česka – Slavia ho v podstate získala pre Karvinú, s ktorou vtedy úzko spolupracovala – bol úžasný,“ pokračuje Černík.
Čísla vyzerajú skvele, problém je inde
Camara je typom moderného stopéra. Napriek výške a robustnej postave je pohyblivý, silný v osobných aj vzdušných súbojoch a dokáže loptu konštruktívne vyviezť z obrany. Práve fyzická dominancia patrí medzi jeho najväčšie prednosti.
Zároveň má aj tienistú stránku. V českom prostredí sa pri ňom často spomína určitá nevyspytateľnosť, výkyvy koncentrácie či zbytočné fauly a karty.
VIDEO: Gól Camaru
„Keď sa pozriete na Camarove čísla, má skvelé defenzívne štatistiky. Je naozaj silný, aj vo vzduchu, je to monštrum. Problém je však v tom, čo čísla nevidia. Jednoducho týmto štýlom nie je stopérom pre každého trénera. Martin Hyský ho ešte toleroval, ale Marek Jarolím bol v Karvinej postupom času z neho už veľmi nahnevaný,“ doplnil Černík.
Denník Sport podrobil analýze všetkých 53 inkasovaných gólov Karvinej a výsledkom bolo zistenie, že Camara mal podiel na pätnástich z nich. V troch prípadoch bol súčasťou kolektívneho defenzívneho problému, v dvanástich ho možno subjektívne označiť za hlavného protagonistu.
Oči iba pre loptu
„To, že bol pri takmer štvrtine gólov, ktoré mužstvo Mareka Jarolíma v sezóne inkasovalo, nie je dobrá vizitka. Išlo o podbehnuté centry, straty lopty, prehraté šprintérske súboje a často až do očí bijúcu ľahkovážnosť vo vlastnej šestnástke. Akoby mal Afričan oči iba pre loptu, premýšľal, aké kúsky s ňou predvedie, keď ju získa, a úplne zabudol, že sa za ním pohybuje súper,“ dodal Černík.
Pritom pohľad čisto na dáta by prinútil spozornieť každého analytika.
„Camara absolvuje najviac úspešných defenzívnych súbojov v lige, má veľmi dobrú distribúciu prihrávok a dominuje aj v progresii lopty smerom k súperovej bráne. Pri bližšom pohľade je však jasné, že nie všetko, čo sa blyští, je zlato...,“ dodal Černík.
Camara je členom širšieho reprezentačného výberu Guiney, má aj francúzske občianstvo – lebo sa narodil v Paríži.
„Bol schopný odohrať úžasný zápas v semifinále pohára proti Baníku, vyzerať nezastaviteľne, a potom sa na to vykašľať v ligovom zápase, kde‚ o nič nešlo‘. Lacné straty, laxnosť, zlá reč tela voči spoluhráčom a trénerom,“ dodal expert.
Keď sa mu nechce, je to vidieť
Jeho štýl hry je hlavným dôvodom, prečo sa nepresadil v Slavii.
„Jindřich Trpišovský v prvom rade vyžaduje od stopérov stopercentnú zodpovednosť. Vždy si radšej vyberie stopéra, ktorý vie perfektne brániť, než stopéra s úžasným vyvážaním lopty a rozohrávkou,“ dodal Černík.
Slavia hrá vzadu jeden na jedného, s vysokou obrannou líniou a veľkým rizikom. „Hráči riešia náročné situácie. Camara by na to možno mal fyzické predpoklady, ale nie mentálne?“ doplnil Černík.
V máji s ním stratil trpezlivosť tréner Jarolím a stiahol ho z ihriska v 85. minúte v zápase proti Pardubiciam.
„Musí to mať nejakú rovnováhu. Zápasy rozhodujú základné veci, nadstavba je vždy až na druhom mieste. Keď budete mať auto so zlým motorom, hroznou karosériou, ale budete mať krásne kolesá, tiež na ňom veľa neprejdete. Snažíme sa na tom pracovať, stále je to mladý hráč, ale aby sa mohol posunúť, niektoré veci je potrebné zmeniť a mať stabilné výkony,“ poukázal Marek Jarolím.
Slavia ho získala, no neodohral za ňu nič
„Niektorí tam drú, ale pri Camarovi tam boli momenty, ktoré jednoducho vypustil a ktoré sú veľmi zlé. Siahli sme k striedaniu, bolo to fakt neakceptovateľné. Reakcia je teraz už iba na hráčovi, takže uvidíme,“ vyhlásil karvinský kouč.
Celkom si v českej lige pripísal 37 štartov, ďalšie pridal v Českom pohári. Pri ceste Karvinej za prekvapujúcim ziskom Českého pohára v uplynulom ročníku nevynechal v pohárových dueloch ani minútu. Za Slaviu však neodohral žiaden súťažný zápas.
„Keď si ho v príprave vyskúšali, údajne nebol žiadny problém s jeho prístupom. Slavia ho skúsila aj v zálohe, kde nebudú mať chyby také fatálne následky. On však chyboval a potom ešte spôsobil penaltu,“ dodal Černík.
V januári 2025 ho Slavia získala približne za 350-tisíc eur a následne ho poslala na hosťovanie do Karvinej. Jeho trhová hodnota sa pohybuje okolo 1,2 milióna eur.
„Musím sa priznať, že od prvého zápasu, keď som ho videl, som bol presvedčený, že za Slaviu nenastúpi. To sa naplnilo. Je opakom ich typu stopérov.“
Slovan v ňom vidí budúcnosť
„To však neznamená, že niekde nemôže byť absolútnou hviezdou. Je to naozaj typ hráča, ktorého počas zápasu nikdy neprehliadnete. Potrebujete podľa neho iba trochu prispôsobiť systém, aby mal dobré zabezpečenie,“ dodal Černík.
Slovan v ňom vidí budúcnosť. Robustný stopér futbalovo vyrastal vo Francúzsku, výraznejšie sa však presadil vo Švajčiarsku v drese Stade Lausanne-Ouchy. V sezóne 2023/24 tam odohral 25 zápasov a zaujal svojimi fyzickými parametrami.
„Našou prioritou bolo ešte do uzávierky súpisiek na Ligu majstrov rozšíriť možnosti pre trénera v rámci defenzívnej formácie. Sahmkou Camara je mladý, moderný stredný obranca s veľmi zaujímavými parametrami, máme ho nasledovaného v rámci zápasov českej ligy,“ opisoval pre klubovú stránku Slovana generálny riaditeľ Ivan Kmotrík junior.
Hráva v strede obrany, v predošlých kluboch či v reprezentácii však vedel naskočiť aj na pravom kraji defenzívnej línie.
Druhý Camara v Slovane
„Môže nám pomôcť ešte skvalitniť obrannú líniu a priniesť tam viac alternatív. Verím, že Sahmkou Camara nám pomôže pri veľkom množstve zápasov, ktoré nás čakajú,“ hovorí Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ klubu.
A čo samotný hráč?
„Som veľmi šťastný, že budem nosiť dres Slovana Bratislava, veľkého klubu, ktorý sa druhýkrát v krátkom čase prebojoval do Ligy majstrov. Chcem fanúšikom ukázať, čo vo mne je, a naplno sa chopiť tejto príležitosti. V hre sa snažím využívať svoju rýchlosť i výšku, rád vyhrávam osobné súboje. Už sa neviem dočkať svojho prvého štartu v tomto drese,“ povedal Sahmkou Camara.
Sahmkou Camara sa v krátkom čase stáva druhou posilou s týmto priezviskom. Len začiatkom augusta totiž do klubu prišiel gambijský krídelník Suleiman Camara.