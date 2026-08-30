    Takmer štyri minúty pred druhou. Majsterka sveta dominovala maratónu v Sydney

    Peres Jepchirchirová.
    Peres Jepchirchirová. (Autor: REUTERS)
    TASR|30. aug 2026 o 07:48
    ShareTweet0

    Chýbalo jej len deväť sekúnd na traťový rekord Sifan Hassanovej.

    Kenská bežkyňa Peres Jepchirchirová suverénne ovládla nedeľný maratón v austrálskom Sydney.

    Úradujúca majsterka sveta triumfovala v čase 2:18:31 hodiny a za traťovým rekordom Sifan Hassanovej z minulého roka zaostala iba o deväť sekúnd.

    Jepchirchirová dobehla do cieľa s takmer štvorminútovým náskokom pred svojou krajankou Irine Cheptaiovou.

    Tretie miesto obsadila Etiópčanka Shure Demiseová s výkonom 2:22:33 h.

    „Bola som pripravená, ale po príchode som si nebola istá, či dokážem zvíťaziť. Som preto veľmi rada a šťastná. Trať bola kopcovitá a prvá polovica pretekov bola veľmi náročná. Druhá bola o niečo lepšia, no vôbec to nebolo jednoduché,“ uviedla Jepchirchirová podľa agentúry AFP.

    Olympijská šampiónka z Tokia si pripísala štvrté víťazstvo v seriáli World Marathon Majors, v minulosti triumfovala na podujatiach v New Yorku (2021), Bostone (2022) a Londýne (2024).

    Atletika

    Atletika

      Addisu Gobena.
      Addisu Gobena.
      Etiópčan si povedal, že chybu z vlaňajška napraví: V Sydney triumfoval a rozbil traťový rekord
      dnes 07:54
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Atletika»Takmer štyri minúty pred druhou. Majsterka sveta dominovala maratónu v Sydney