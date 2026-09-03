Útočníka po strete odniesli z ľadu na nosidlách. Slovenský tréner Třinca stiahol mužstvo z ľadu

Hokejisti Třince pri Kovařčíkovi
Hokejisti Třince pri Kovařčíkovi (Autor: Ivo Dostál / HC Kometa Brno)
ČTK|3. sep 2026 o 19:23
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Podľa rozhodcov však nešlo o faul.

Prípravné hokejové stretnutie medzi Brnom a Třincom sa predčasne skončilo už po prvej tretine.

Oceliari odmietli v zápase pokračovať po tom, čo sa v závere úvodnej dvadsaťminútovky po strete s Janom Ščotkom zranil útočník Michal Kovařčík, ktorého z ľadu odniesli na nosidlách.

K stretu Ščotku s Kovařčíkom došlo 20 sekúnd pred koncom prvej tretiny, podľa rozhodcov však nešlo o faul.

Na ľade sa následne strhla potýčka, do ktorej sa zapojili aj hráči z oboch striedačiek. Po skončení prestávky hlásateľ v aréne oznámil, že hostia odmietli v zápase pokračovať.

Zranenie Michala Kovařčíka v zápase proti Brnu.
Zranenie Michala Kovařčíka v zápase proti Brnu. (Autor: Ivo Dostál / HC Kometa Brno)

„Vysvetleniu hlavného trénera Třinca, prečo sa dnešné stretnutie nedohralo, rozumiem, chápem ho a rešpektujem.

Rovnako ako celý náš klub. Neželáme si nič iné, len aby bol Michal Kovařčík v poriadku,“ uviedol tréner Komety Libor Zábranský na klubovom webe.

Oceliari na svojom účte na Twitteri oznámili, že Kovařčíka previezla záchranná služba do nemocnice v Bohuniciach. Pri odchode komunikoval s lekármi a bol pri vedomí.

Lekári pri Kovařčíkovi.
Lekári pri Kovařčíkovi. (Autor: Borec ze štatlu)

„Zdravie je prednejšie,“ uviedol slovenský tréner Třinca Boris Žabka, ktorý sa obával ďalšieho vyostrenia duelu. Stretnutie sa tak skončilo predčasne za stavu 0:0 už po prvej tretine.

Česká hokejová extraliga

    Hokejisti Třince pri Kovařčíkovi
    Hokejisti Třince pri Kovařčíkovi
    Útočníka po strete odniesli z ľadu na nosidlách. Slovenský tréner Třinca stiahol mužstvo z ľadu
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