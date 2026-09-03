Útočníka po strete odniesli z ľadu na nosidlách. Slovenský tréner Třinca stiahol mužstvo z ľadu

Prípravné hokejové stretnutie medzi Brnom a Třincom sa predčasne skončilo už po prvej tretine.
Oceliari odmietli v zápase pokračovať po tom, čo sa v závere úvodnej dvadsaťminútovky po strete s Janom Ščotkom zranil útočník Michal Kovařčík, ktorého z ľadu odniesli na nosidlách.
K stretu Ščotku s Kovařčíkom došlo 20 sekúnd pred koncom prvej tretiny, podľa rozhodcov však nešlo o faul.
Na ľade sa následne strhla potýčka, do ktorej sa zapojili aj hráči z oboch striedačiek. Po skončení prestávky hlásateľ v aréne oznámil, že hostia odmietli v zápase pokračovať.
„Vysvetleniu hlavného trénera Třinca, prečo sa dnešné stretnutie nedohralo, rozumiem, chápem ho a rešpektujem.
Rovnako ako celý náš klub. Neželáme si nič iné, len aby bol Michal Kovařčík v poriadku,“ uviedol tréner Komety Libor Zábranský na klubovom webe.
Oceliari na svojom účte na Twitteri oznámili, že Kovařčíka previezla záchranná služba do nemocnice v Bohuniciach. Pri odchode komunikoval s lekármi a bol pri vedomí.
„Zdravie je prednejšie,“ uviedol slovenský tréner Třinca Boris Žabka, ktorý sa obával ďalšieho vyostrenia duelu. Stretnutie sa tak skončilo predčasne za stavu 0:0 už po prvej tretine.