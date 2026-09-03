Fantastická jazda Mintálovej, ktorá bola blízko triumfu. Austrálčanka to zvládla napriek dotyku

Eliška Mintálová.
Eliška Mintálová. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|3. sep 2026 o 17:56
ShareTweet0

Na víťaznú Foxovú stratila 73 stotín sekundy.

SP vo vodnom slalome 2026 - Paríž

Finále K1 žien:

#

Krajina

Meno

Čas

1.

AUS

Jessica Foxová

102,88 s (2)

2.

SVK

Eliška Mintálová

+ 0,73 s (0)

3.

POL

Klaudia Zwolinska

+ 2,32 (2)

4.

UKR

Viktorija Usová

+ 2,37 (2)

5.

AUS

Noemi Foxová

+ 2,42 (2)

6.

FRA

Emma Vuittonová

+ 3,32 (2) 

7.

SVK

Zuzana Paňková

+ 4,63 (0)

Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová získala vo štvrtok striebro v kategórii K1 na podujatí Svetového pohára v Paríži.

Vo finálovej jazde predviedla na olympijskom kanáli jazdu bez dotyku a čas 103,61 sekundy jej zaistil tretie pódiové umiestnenie v SP. Na víťaznú Jessicu Foxovú stratila 73 stotín sekundy. 

Pre Mintálovú ide o prvú medailu po návrate z materskej dovolenky. Naposledy bola v najlepšej trojke v septembri 2023, keď najprv vyhrala podujatie SP v španielskom La Seu a v ten istý mesiac sa stala vicemajsterkou sveta v Londýne, taktiež za Foxovou.

VIDEO: Mintálová

Tá vo štvrtok zvíťazila napriek dotyku na tretej protiprúdnej bránke a na všetkých medzičasoch na tom bola horšie ako Mintálová. 

Slovenka si v závere poradila aj s náročným valcom, no Foxová bola ešte lepšia a práve záverečnú časť zvládla najlepšie z celého štartového poľa.

Jazda mi vyšla veľmi dobre

„Sú to úžasné pocity, jazda mi vyšla veľmi dobre, aj keď tam boli malé chybyčky. Je to veľmi náročná trať a človek sa narobí ako kôň, zároveň je to veľmi technické a som rada, že sa mi to podarilo.

Nečakal som, že sa niečo takéto podarí hneď prvý rok po materskej. Som vďačná svojej rodine a vojenskému športovému centru,“ povedala Mintálová pre JOJ. 

Uvidíme, čo ma ešte čaká

Slovenskú kajakárku trápia v prebiehajúcej sezóne problémy s kožou a bolo otázne, či bude vôbec v Paríži štartovať: „Pred asi dvoma týždňami som písala nášmu tímlídrovi, že neviem, či budem štarotvať v druhej polovici sezóny.

Zdravotný stav sa mi rapídne zhoršil a nevedela som ani vystrieť ruku. Postupne sa to však zlepšuje, takže uvidíme, čo ma ešte čaká.“

V akcii bola aj Zuzana Paňková, ktorú zradil práve záver, kde stratila veľa času a obsadila siedme miesto, s časom o 4,63 sekundy horším ako Foxová.

Podujatie vo Francúzsku je druhým z deviatich v rámci olympijskej kvalifikácie do Los Angeles v roku 2028.

Redukovaný rebríček sa uzavrie v októbri 2027, športovcom sa započíta päť najlepších výsledkov a miestenku získajú pre svoju krajinu, nie pre seba. 

Vodné športy

    Eliška Mintálová.
    Eliška Mintálová.
    Fantastická jazda Mintálovej, ktorá bola blízko triumfu. Austrálčanka to zvládla napriek dotyku
    dnes 17:56
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»Fantastická jazda Mintálovej, ktorá bola blízko triumfu. Austrálčanka to zvládla napriek dotyku