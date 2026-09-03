Fantastická jazda Mintálovej, ktorá bola blízko triumfu. Austrálčanka to zvládla napriek dotyku

SP vo vodnom slalome 2026 - Paríž
Finále K1 žien:
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Krajina
Meno
Čas
1.
Jessica Foxová
102,88 s (2)
2.
Eliška Mintálová
+ 0,73 s (0)
3.
Klaudia Zwolinska
+ 2,32 (2)
4.
Viktorija Usová
+ 2,37 (2)
5.
Noemi Foxová
+ 2,42 (2)
6.
Emma Vuittonová
+ 3,32 (2)
7.
Zuzana Paňková
+ 4,63 (0)
Slovenská vodná slalomárka Eliška Mintálová získala vo štvrtok striebro v kategórii K1 na podujatí Svetového pohára v Paríži.
Vo finálovej jazde predviedla na olympijskom kanáli jazdu bez dotyku a čas 103,61 sekundy jej zaistil tretie pódiové umiestnenie v SP. Na víťaznú Jessicu Foxovú stratila 73 stotín sekundy.
Pre Mintálovú ide o prvú medailu po návrate z materskej dovolenky. Naposledy bola v najlepšej trojke v septembri 2023, keď najprv vyhrala podujatie SP v španielskom La Seu a v ten istý mesiac sa stala vicemajsterkou sveta v Londýne, taktiež za Foxovou.
VIDEO: Mintálová
Tá vo štvrtok zvíťazila napriek dotyku na tretej protiprúdnej bránke a na všetkých medzičasoch na tom bola horšie ako Mintálová.
Slovenka si v závere poradila aj s náročným valcom, no Foxová bola ešte lepšia a práve záverečnú časť zvládla najlepšie z celého štartového poľa.
Jazda mi vyšla veľmi dobre
„Sú to úžasné pocity, jazda mi vyšla veľmi dobre, aj keď tam boli malé chybyčky. Je to veľmi náročná trať a človek sa narobí ako kôň, zároveň je to veľmi technické a som rada, že sa mi to podarilo.
Nečakal som, že sa niečo takéto podarí hneď prvý rok po materskej. Som vďačná svojej rodine a vojenskému športovému centru,“ povedala Mintálová pre JOJ.
Uvidíme, čo ma ešte čaká
Slovenskú kajakárku trápia v prebiehajúcej sezóne problémy s kožou a bolo otázne, či bude vôbec v Paríži štartovať: „Pred asi dvoma týždňami som písala nášmu tímlídrovi, že neviem, či budem štarotvať v druhej polovici sezóny.
Zdravotný stav sa mi rapídne zhoršil a nevedela som ani vystrieť ruku. Postupne sa to však zlepšuje, takže uvidíme, čo ma ešte čaká.“
V akcii bola aj Zuzana Paňková, ktorú zradil práve záver, kde stratila veľa času a obsadila siedme miesto, s časom o 4,63 sekundy horším ako Foxová.
Podujatie vo Francúzsku je druhým z deviatich v rámci olympijskej kvalifikácie do Los Angeles v roku 2028.
Redukovaný rebríček sa uzavrie v októbri 2027, športovcom sa započíta päť najlepších výsledkov a miestenku získajú pre svoju krajinu, nie pre seba.