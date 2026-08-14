ONLINE: 5. deň na ME v atletike 2026 dnes, dopoludňajší program LIVE

ME v atletike 2026, ktoré sa konajú v anglickom Birminghame, dnes pokračujú piatym dňom.
V piatkovom dopoludňajšom programe má Slovensko jediné zastúpenie, pôjde však o kolektívny výkon.
O 12:35 vstúpi do súťaže ženská štafeta na 4x400 metrov, ktorú čakajú rozbehy.
Nominované sú Viktória Korbová, Gabriela Gajanová, Daniela Ledecká, Emma Zapletalová, Martina Segečová a Rebecca Slezáková.
Kde sledovať ME v atletike 2026?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: ME v atletike 2026 (5. deň, Birmingham, výsledky, piatok, doobedný program, naživo)
Majstrovstvá Európy 2026
14.08.2026 o 11:35
Doobedňajší program
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minúta
Plánovaný
Prehľad
Program:
11:35 Sedmiboj, 100m překážek (Tkáčová)
11:40 Hod oštěpem žen, kvalifikace (Ogrodníková, Tabačková, Sičaková)
11:50 Skok o tyči mužů, kvalifikace (Holý, Bárta)
12:05 4x400m mužů, rozběhy
12:25 Sedmiboj, skok do výšky (Tkáčová)
12:35 4x400m žen, rozběhy
13:05 1500m mužů, rozběhy
11:35 Sedmiboj, 100m překážek (Tkáčová)
11:40 Hod oštěpem žen, kvalifikace (Ogrodníková, Tabačková, Sičaková)
11:50 Skok o tyči mužů, kvalifikace (Holý, Bárta)
12:05 4x400m mužů, rozběhy
12:25 Sedmiboj, skok do výšky (Tkáčová)
12:35 4x400m žen, rozběhy
13:05 1500m mužů, rozběhy
Prenos
Program
11:35 Sedmiboj, 100m překážek (Tkáčová)
11:40 Hod oštěpem žen, kvalifikace (Ogrodníková, Tabačková, Sičaková)
11:50 Skok o tyči mužů, kvalifikace (Holý, Bárta)
12:05 4x400m mužů, rozběhy
12:25 Sedmiboj, skok do výšky (Tkáčová)
12:35 4x400m žen, rozběhy
13:05 1500m mužů, rozběhy
11:35 Sedmiboj, 100m překážek (Tkáčová)
11:40 Hod oštěpem žen, kvalifikace (Ogrodníková, Tabačková, Sičaková)
11:50 Skok o tyči mužů, kvalifikace (Holý, Bárta)
12:05 4x400m mužů, rozběhy
12:25 Sedmiboj, skok do výšky (Tkáčová)
12:35 4x400m žen, rozběhy
13:05 1500m mužů, rozběhy
Páteční dopolední blok na mistrovství Evropy sice ještě nerozdá žádné medaile, může však výrazně ovlivnit podobu víkendových finále. Do akce vstoupí hned několik českých nadějí – sedmibojařka Adéla Tkáčová, tři oštěpařky, dva tyčkaři i obě čtvrtkařské štafety. A chybět nebude ani největší hvězda celého šampionátu Armand Duplantis.
Program odstartuje v 11:35 překážkovou stovkou sedmibojařek. Adélu Tkáčovou čeká první velký seniorský evropský víceboj ve společnosti mimořádně silných soupeřek. Při absenci Nafissatou Thiamové patří mezi hlavní uchazečky o titul domácí Katarina Johnsonová-Thompsonová, Švýcarka Annik Kälinová, Nizozemky Emma Oosterwegelová a Sofie Dokterová nebo irská vicemistryně světa Kate O’Connorová. Už ve 12:25 bude sedmiboj pokračovat výškou, která může pořadím výrazně zamíchat.
Mimořádně výraznou českou stopu bude mít kvalifikace oštěpařek. Ve dvou skupinách, které začnou v 11:40 a 13:00, nastoupí olympijská medailistka Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková a Nikol Tabačková.
Od 11:50 se pozornost přesune také k tyčkařskému sektoru. Svou cestu za čtvrtým evropským titulem v řadě zahájí světový rekordman Armand Duplantis. Jeho nejvážnějším vyzyvatelem by měl být Řek Emmanouil Karalis, ale české fanoušky budou zajímat především výkony Davida Holého a Dana Bárty. Prvním úkolem obou českých reprezentantů bude zvládnout náročnou kvalifikaci a probojovat se do nedělního finále.
České barvy se představí také v rozbězích štafet na 4 × 400 metrů. Muži vyběhnou ve 12:05, ženy ve 12:35. Konečné složení jednotlivých čtveřic se potvrzuje až krátce před závodem, jisté ale je, že oba české týmy budou usilovat o postup mezi nedělní finalisty.
Program odstartuje v 11:35 překážkovou stovkou sedmibojařek. Adélu Tkáčovou čeká první velký seniorský evropský víceboj ve společnosti mimořádně silných soupeřek. Při absenci Nafissatou Thiamové patří mezi hlavní uchazečky o titul domácí Katarina Johnsonová-Thompsonová, Švýcarka Annik Kälinová, Nizozemky Emma Oosterwegelová a Sofie Dokterová nebo irská vicemistryně světa Kate O’Connorová. Už ve 12:25 bude sedmiboj pokračovat výškou, která může pořadím výrazně zamíchat.
Mimořádně výraznou českou stopu bude mít kvalifikace oštěpařek. Ve dvou skupinách, které začnou v 11:40 a 13:00, nastoupí olympijská medailistka Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková a Nikol Tabačková.
Od 11:50 se pozornost přesune také k tyčkařskému sektoru. Svou cestu za čtvrtým evropským titulem v řadě zahájí světový rekordman Armand Duplantis. Jeho nejvážnějším vyzyvatelem by měl být Řek Emmanouil Karalis, ale české fanoušky budou zajímat především výkony Davida Holého a Dana Bárty. Prvním úkolem obou českých reprezentantů bude zvládnout náročnou kvalifikaci a probojovat se do nedělního finále.
České barvy se představí také v rozbězích štafet na 4 × 400 metrů. Muži vyběhnou ve 12:05, ženy ve 12:35. Konečné složení jednotlivých čtveřic se potvrzuje až krátce před závodem, jisté ale je, že oba české týmy budou usilovat o postup mezi nedělní finalisty.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 11:35.