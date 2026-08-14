Obrovské nešťastie na cyklistických pretekoch. Mladý pretekár zahynul po čelnej zrážke s autom

Britský cyklista Finlay Tarling v piatok tragicky zahynul počas ôsmej etapy pretekov Volta a Portugal.
Devätnásťročný jazdec tímu NSN Development zomrel podľa informácií BBC a agentúry AFP po vážnej nehode.
Devätnásťročný cestný a dráhový pretekár skonal podľa portugalskej televíznej stanice RTP po čelnej zrážke s vozidlom idúcim v protismere, ktoré nemalo s podujatím nič spoločné.
V stanovisku tímu NSN sa uvádza: „S hlbokým smútkom oznamujeme, že dnes na pretekoch Volta a Portugal zomrel Finlay Tarling.
Fin bol veľmi obľúbeným členom nášho tímu, ale predovšetkým bol synom, bratom a priateľom mnohých ľudí. Bude nám veľmi chýbať.
Naše najhlbšie sústrastné slová smerujú k jeho rodičom Michaelovi a Dawn, jeho bratovi Joshovi a všetkým, ktorí mali to šťastie nazývať Fina priateľom.“
Etapa merala 166,8 km a viedla z Melgaco do Fafe. Podľa správ miestnych médií vodič auta údajne prehliadol signály usporiadateľov a vošiel na cestu v opačnom smere, kde prišlo stretu s Tarlingom.
Waleskému mladíkovi okamžite poskytli lekársku pomoc, avšak zachrániť sa ho nepodarilo. Podľa hovorcu portugalskej Národnej republikánskej gardy (GNR) Tiaga Machada došlo v zadnej časti pelotónu zrážke cyklistu s vozidlom.
„Zatiaľ presne nepoznáme okolnosti, za ktorých k tomu došlo. Budeme to vyšetrovať,“ povedal novinárom.
K incidentu sa vyjadril aj Jose Marques, ktorý je zodpovedný za bezpečnosť etáp na Tour of Portugal. Podľa vlastných slov sa vždy pred etapami snaží upravovať dopravné značenie tak, aby zabezpečilo pretekárom maximálnu ochranu.
„Existujú však veci, ktoré nemôžeme ovplyvniť, ako napríklad dopravný ruch. Ten do určitej miery riadia bezpečnostné zložky,“ povedal pre RTP a doplnil: „Viac sa dozvieme neskôr, ale v každom prípade sa niečo pokazilo, keď k tomu došlo.“
Finlay Tarling je mladší brat Josha Tarlinga, ktorý preteká za profi tím INEOS Grenadiers. Dvadsaťdvaročný špecialista na časovku má na konte viaceré medzinárodné úspechy vrátane bronzu z majstrovstiev sveta a titulu európskeho šampióna.
Na olympijských hrách v Paríži 2024 skončil štvrtý v časovke jednotlivcov. Mladší z bratskej dvojice v júni obsadil tretie miesto v časovke do 23 rokov na britských majstrovstvách.
Spoluvlastníkom tímu NSN Development je bývalá španielska futbalová hviezda Andres Iniesta.
V príspevku na sociálnej sieti X organizátori pretekov a Portugalská cyklistická federácia tiež vyjadrili úprimnú sústrasť rodine Tarlingovej rodine, jeho tímovým kolegom, tímu NSN Development Team a všetkým jeho priateľom a blízkym.
Dodali, že preteky boli prerušené a plánované odovzdávanie cien sa neuskutoční na znak „úcty a smútku“.
Tragická udalosť zasiahla aj portugalského prezidenta Antonia Joseho Segura a premiéra krajiny Luisa Montenegra, ktorí zaslali rodine kondolenčné listy.
„Bol to najťažší moment v celom mojom živote, a to ako bývalého športovca, tak aj teraz ako prezidenta Portugalskej cyklistickej federácie,“ povedal Bandido Barbosa, šéf portugalskej cyklistiky, ktorý mal vyzvať pretekárov, aby zostali silní a dokončili preteky.