Prezident Svetovej atletiky sa zúčastní na súde. Sľubuje osobnú obhajobu sankcií voči Rusku

Prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe vyhlásil, že sa osobne zúčastní na pojednávaní Športovom arbitrážnom súde (CAS), aby obhájil sankcie uvalené na ruských atlétov.
Ruská atletická federácia totiž podala novú žalobu na CAS, ktorá spochybňuje tieto sankcie. Svetová atletika v júli oznámila, že zákaz štartu ruských a bieloruských atlétov, ktorý platí od marca 2022 po invázii Ruska na Ukrajinu, zostáva v platnosti.
Ruská federácia tvrdí, že sankcie sú "selektívne a politicky motivované" a "súčasné obmedzenia porušujú práva organizácie a bránia jej v plnom zastupovaní záujmov ruských atlétov na medzinárodnej úrovni".
Medzinárodný olympijský výbor (MOV) súčasne oznámil, že ruskí športovci budú môcť súťažiť v tímových podujatiach a kvalifikáciách na olympijské hry 2028 v Los Angeles.
Prezidentka MOV Kirsty Coventryová zdôraznila, že športovci by nemali byť zodpovední za kroky svojich vlád.
Postoj Svetovej atletiky, ktorú vedie britský dvojnásobný olympijský šampión Coe, je v kontraste k federáciám iných olympijských športov, ako sú Svetová gymnastika alebo Medzinárodná korčuliarska únia, ktoré zmiernili obmedzenia voči ruským športovcom.
"Budem na súde obhajovať tento postoj. Takto to vnímam," povedal Coe počas ME v Birminghame. Dodal, že rozhodnutie Svetovej atletiky nie je politické, ale súvisí s integritou súťaženia.
Ukrajina kritizovala rozhodnutie MOV povoliť Rusom účasť na nasledujúcich hrách ako "predčasné" a "neopodstatnené", zatiaľ čo konflikt naďalej pokračuje.
Svetová atletika v roku 2022 vytvorila špeciálny fond na podporu ukrajinských atlétov, ale uznala, že schopnosť Ukrajiny a jej športovcov trénovať a súťažiť je výrazne obmedzená.
Coe v minulosti uviedol, že ak bude dosiahnutá mierová dohoda, šport by nemal brániť návratu ruských atlétov na medzinárodnú scénu. Po návšteve Ukrajiny priznal, že nemôže byť v tejto záležitosti neutrálny.