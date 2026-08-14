    Talianka mala celé preteky pod kontrolou. Zlatú medailu oslavuje po dominantnom šprinte

    Talianska bežkyňa Nadia Battoclettiová.
    Talianska bežkyňa Nadia Battoclettiová. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|14. aug 2026 o 21:26
    ShareTweet0

    V cieli mala náskok viac ako štyri sekúnd.

    ME v atletike 2026

    Výsledky - beh na 10 000 m žien:

    #

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    ITA

    Nadia Battoclettiová

    31:41,17 min

    2.

    NLD

    Maureen Kosterová

    31:45,76 min

    3.

    BEL

    Jana van Lentová

    31:47,81 min

    4.

    ESP

    Idaira Prietoová

    31:59,84 min

    5.

    ITA

    Elisa Palmerová

    32:00,06 min

    6.

    ITA

    Federica del Buonová

    32:01,42 min

    Talianska bežkyňa Nadia Battoclettiová po titule na 5000 metrov obhájila na ME v atletike 2026 zlato aj v pretekoch na 10.000 metrov.

    V Birminghame napodobnila dva roky staré úspechy zo šampionátu v Ríme a ako prvá žena získala double v týchto vytrvalostných disciplínach na dvoch po sebe nasledujúcich ME.

    Battcclettiová bola ako strieborná medailistka z OH v Paríži aj vlaňajších majstrovstiev sveta veľkou favoritkou najdlhších pretekov na dráhe. Vyhrala v čase 31:41,17 minúty.

    Zhruba 300 metrov pred cieľom nastúpila súperkám z trojčlennej vedúcej skupiny a rovnako ako na päťke na jej finiš nikto nedokázal zareagovať.

    VIDEO: Záver pretekov žien na 10 000 m na ME v atletike

    Strieborná Maureen Kosterová z Holandska v cieli stratila 4,59 sekundy, bronzová Belgičanka Jana van Lentová zaostala o ďalšie zhruba dve sekundy.

    Atletika

    Atletika

      Viktória Forster.
      Viktória Forster.
      Program a výsledky Slovákov dnes na ME v atletike 2026 - sobota 15. august (6. deň)
      teraz
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Atletika»Talianka mala celé preteky pod kontrolou. Zlatú medailu oslavuje po dominantnom šprinte