Talianka mala celé preteky pod kontrolou. Zlatú medailu oslavuje po dominantnom šprinte

ME v atletike 2026
Výsledky - beh na 10 000 m žien:
#
Krajina
Meno
Čas
1.
Nadia Battoclettiová
31:41,17 min
2.
Maureen Kosterová
31:45,76 min
3.
Jana van Lentová
31:47,81 min
4.
Idaira Prietoová
31:59,84 min
5.
Elisa Palmerová
32:00,06 min
6.
Federica del Buonová
32:01,42 min
Talianska bežkyňa Nadia Battoclettiová po titule na 5000 metrov obhájila na ME v atletike 2026 zlato aj v pretekoch na 10.000 metrov.
- ONLINE: 5. deň na ME v atletike 2026 dnes, večerný program LIVE
- Program a výsledky ME v atletike 2026
V Birminghame napodobnila dva roky staré úspechy zo šampionátu v Ríme a ako prvá žena získala double v týchto vytrvalostných disciplínach na dvoch po sebe nasledujúcich ME.
Battcclettiová bola ako strieborná medailistka z OH v Paríži aj vlaňajších majstrovstiev sveta veľkou favoritkou najdlhších pretekov na dráhe. Vyhrala v čase 31:41,17 minúty.
Zhruba 300 metrov pred cieľom nastúpila súperkám z trojčlennej vedúcej skupiny a rovnako ako na päťke na jej finiš nikto nedokázal zareagovať.
VIDEO: Záver pretekov žien na 10 000 m na ME v atletike
Strieborná Maureen Kosterová z Holandska v cieli stratila 4,59 sekundy, bronzová Belgičanka Jana van Lentová zaostala o ďalšie zhruba dve sekundy.