ONLINE: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MFK Zvolen dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 4. kolo)

Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš a MFK Zvolen dnes hrajú zápas 4. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MFK Zvolen (II. liga, MONACObet liga, 4. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2026/2027
14.08.2026 o 19:00
4. kolo
L. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
MFK Zvolen
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní stretnutia 4. kola MONACObet ligy, v ktorom si zmerajú sily MFK Tatran Liptovský Mikuláš a MFK Zvolen.
Liptovský Mikuláš vstúpil do novej sezóny veľmi dobre a po troch kolách stále nepozná premožiteľa. V úvodnom kole zvíťazil na ihrisku nováčika z Bytče vysoko 5:0, následne si poradil aj s Galantou 2:0. Naposledy však prišla prvá strata bodov, keď na domácom ihrisku remizoval s Prešovom 1:1.
Zvolen má naopak za sebou náročnejší vstup do sezóny. V prvom kole remizoval na pôde Galanty 1:1, následne prehral doma s Prešovom 0:1 a naposledy nestačil ani na Humenné, ktorému podľahol 0:1. Po troch zápasoch tak zostáva na jednom bode a čaká na svoje prvé víťazstvo.
Liptovský Mikuláš vstúpil do novej sezóny veľmi dobre a po troch kolách stále nepozná premožiteľa. V úvodnom kole zvíťazil na ihrisku nováčika z Bytče vysoko 5:0, následne si poradil aj s Galantou 2:0. Naposledy však prišla prvá strata bodov, keď na domácom ihrisku remizoval s Prešovom 1:1.
Zvolen má naopak za sebou náročnejší vstup do sezóny. V prvom kole remizoval na pôde Galanty 1:1, následne prehral doma s Prešovom 0:1 a naposledy nestačil ani na Humenné, ktorému podľahol 0:1. Po troch zápasoch tak zostáva na jednom bode a čaká na svoje prvé víťazstvo.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC PetržalkaFC Petržalka
3
3
0
0
9:0
9
V
V
V
2
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
3
3
0
0
7:2
9
V
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
3
2
1
0
8:1
7
R
V
V
4
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
3
2
1
0
4:2
7
R
V
V
5
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
3
2
0
1
6:4
6
V
P
V
6
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
2
0
1
3:3
6
V
V
P
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
3
1
1
1
6:6
4
P
V
R
8
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
3
1
1
1
5:5
4
R
V
P
9
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
3
1
1
1
4:4
4
P
R
V
10
FK Baník Lehota pod VtáčnikomFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
3
0
3
0
6:6
3
R
R
R
11
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
3
1
0
2
4:4
3
V
P
P
12
Futbalový klub Humenné, s. r. o.Futbalový klub Humenné, s. r. o.
3
1
0
2
3:5
3
V
P
P
13
MFK ZvolenMFK Zvolen
3
0
1
2
1:3
1
P
P
R
14
FC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
3
0
1
2
1:6
1
P
P
R
15
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
16
MFK BytčaMFK Bytča
3
0
0
3
0:12
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body