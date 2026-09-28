Hráči Írska hlasovali, či vôbec nastúpia proti Izraelu. Brankár sa rozhodol zápas bojkotovať

Futbalisti Írska zvíťazili v nedeľňajšom zápase Ligy národov nad Izraelom 3:0. Stretnutiu však predchádzali niekoľkohodinové diskusie v írskom tíme a hlasovanie hráčov o tom, či na duel vôbec nastúpia. Brankár Gavin Bazunu sa napokon rozhodol zápas bojkotovať.
Stretnutie, v ktorom bol Izrael domácim tímom, sa odohralo v maďarskom Debrecíne. Prezident Írskej futbalovej asociácie David Courell uviedol, že hráči už v piatok dve hodiny diskutovali o ceste do Maďarska.
V sobotu ráno jeden z nich oznámil, že proti Izraelu hrať nechce. Nasledovala ďalšia štvorhodinová diskusia a napokon hlasovanie.
„Tí, ktorí podporovali odohranie zápasu, získali jasnú väčšinu,“ povedal Courell. Neuviedol, koľko hráčov sa na hlasovaní zúčastnilo. Izraelská futbalová asociácia rozhodnutie privítala a vo vyhlásení uviedla, že „futbal zvíťazil“.
Hráčom, ktorý odmietol nastúpiť, bol 24-ročný brankár Boltonu Gavin Bazunu. Svoje rozhodnutie vysvetlil na sociálnej sieti osobným presvedčením.
„Mám pocit, že by bolo nesprávne zúčastniť sa na nadchádzajúcich zápasoch proti Izraelu,“ uviedol Bazunu.
„Moje rozhodnutie vychádza výlučne z môjho osobného presvedčenia, že zabíjanie nevinných ľudí je nesprávne.
Chcem zdôrazniť, že môj postoj nie je namierený proti izraelskému ľudu ani židovskej komunite, ale proti zverstvám páchaným v tomto regióne.“
Bazunu má na konte 22 reprezentačných štartov a v ostatných rokoch plnil úlohu dvojky za Caoimhínom Kelleherom.
Po jeho odstúpení muselo Írsko doplniť na súpisku ďalšieho brankára, keďže pravidlá Európskej futbalovej únie (UEFA) vyžadujú registráciu troch gólmanov. Ako brankára preto formálne zaregistrovali obrancu Jimmyho Dunna.
Courell ešte pred stretnutím potvrdil, že írski a izraelskí hráči si pred výkopom nepodajú ruky ani nevymenia reprezentačné vlajky.
Íri zároveň nastúpili s čiernymi smútočnými páskami. Hráči sa počas tohto reprezentačného obdobia rozhodli nezúčastňovať ani na tlačových konferenciách.
Samotný zápas napokon Írsko zvládlo jednoznačne. Po prehre 0:1 s Kosovom v úvodnom vystúpení v Lige národov získalo prvé tri body, keď Izrael zdolalo 3:0. O všetky góly sa postarali už v prvom polčase Troy Parrott, Adam Idah a Jack Moylan.
Írsko patrí medzi európske krajiny s výraznou podporou Palestínčanov. Krajina bojkotovala spevácku súťaž Eurovízia pre účasť Izraela.