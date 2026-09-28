Nemecko je už len priemerný tím, tvrdí Schweinsteiger. Klopp nie je čarodejník, potrebuje čas

Jürgen Klopp.
Jürgen Klopp. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|28. sep 2026 o 09:15
ShareTweet3

Kloppova revolúcia pôjde pomalšie, než sa čakalo, napísal Kicker.

Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Jürgen Klopp vníma nedeľnú prehru s Gréckom vo svojom domácom debute ako „súčasť procesu“.

Hostia v Augsburgu vyhrali 1:0, pripísali si vôbec prvé víťazstvo nad Nemeckom a sú na čele 2. skupiny A-divízie Ligy národov.

Domáci mali viac z hry, no Gréci im nedovolili vážnejšie ohroziť brankára. S výnimkou šance Karima Adeyemiho v prvom polčase a priameho kopu Joshuu Kimmicha po zmene strán si Grécko v hlbokom bloku postrážilo ofenzívu „Die Nationalelf“.

Boli to naopak zverenci srbského kouča Ivana Jovanoviča, ktorí mali šance na otvorenie skóre.

Nemci nehrali v obrane s istotou a hostia pri tretej príležitosti v rozmedzí niekoľkých minút rozhodli zápas.

Krídelník Arsenalu Christos Tzolis, ktorý patril k najlepším hráčom na ihrisku, v 74. minúte našiel spätnou prihrávkou Dimitriosa Kurbelisa a ten aj s prispením Kimmicha strelil svoj štvrtý gól za národný tím.

Klopp spravil oproti štvrtkovej remíze 1:1 v Holandsku v základnej zostave päť zmien. V bránke dostal šancu Alexander Nübel a ofenzívny stredopoliar Bambasé Conté si prvýkrát obliekol dres A-tímu.

Obranca Yann Aurel Bisseck a útočník Younes Ebnoutalib boli prvýkrát v základnej zostave.

Viacerí stáli členovia zostavy chýbali v prvej Kloppovej nominácii, pretože nový tréner chcel dať šancu zapôsobiť aj iným hráčom.

Nedeľná prehra čiastočne ukázala, že ho pri „oživovaní“ giganta nečaká ľahká úloha. Bývalý tréner Liverpoolu s tým však počítal.

Klopp: Takéto zápasy potrebujeme

„Je to súčasť procesu. Bolo jasne vidieť, že máme problém s hlbokým blokom Grécka. Bol by som rád aj za tesné víťazstvo, no nesmieme takýto zápas prehrať.

Inkasovaný gól bol možno smolný, ale s našimi kvalitami musíme brániť lepšie. Nevedeli sme správne reagovať na dlhé lopty za obranu.

Futbal si vyžaduje tréning a zaužívané herné postupy, pokiaľ z tohto výsledku vyvodíme tie správny závery, stále to môžeme vnímať ako výhru.

Presne takéto zápasy potrebujeme,“ povedal Klopp v rozhovore pre nemeckého vysielateľa ARD.

Nemcom chýbala energia, ktorú chválila tamojšia futbalová verejnosť po dueli v Amsterdame.

Schweinsteiger: Skĺzli sme do priemernosti

Nemecké médiá hodnotili výsledok kriticky, ale ešte celkom šetrne. Bild vyšiel s titulkom "Futbalový trpaslík zabrzdil Kloppa" a písal o studenej sprche.

Magazín Kicker konštatoval, že Kloppova energia sama osebe nestačí a nový začiatok si vyžaduje ešte veľa tvrdej práce. "Kloppova revolúcia pôjde pomalšie, než sa čakalo, no zatiaľ nie je dôvod na paniku," napísal Kicker. 

V štúdiu televízie ARD hodnotil zápas v úlohe experta už tradične Bastian Schweinsteiger.

"Už viac nie sme špičkový tím, skĺzli sme do priemernosti," povedal majster sveta z roku 2014 a dodal, že Nemecku chýbajú hráči schopní rozhodnúť zápas. "Máme v tíme jediného hráča schopného kreatívne rozohrať a to je Kimmich," dodal Schweinsteiger. 

Zároveň zdôraznil, že ide len o druhý zápas pod vedením Jürgena Kloppa, ktorý nie je žiadny čarodejník. Schweinsteiger vyjadril presvedčenie, že Klopp je ten správny muž na prestavbu tímu.

Nemecko odohrá najbližší zápas vo štvrtok v mníchovskej Allianz Aréne proti Srbsku a potom sa Nemci presunú na odvetu do Grécka.

Klopp už bude mať na oba zápasy k dispozícii úplne iný káder. Bývalý tréner Liverpoolu totiž nominoval 44 hráčov a rozdelil ich do dvoch skupín. V tej druhej, ktorá odohrá nasledujúce dva duely, sú napríklad Nick Woltemade, Said El Mala či Aleksandar Pavlovič.

Všetci hráči si pozreli zápas s Gréckom z tribúny a s prípravou začnú v pondelok.

Tabuľka 2 skupiny A-divízie

Liga národov

    Hráč Portugalska Goncalo Ramos sa teší z gólu počas zápasu A-divízie Ligy národov Nórsko - Portugalsko.
    Hráč Portugalska Goncalo Ramos sa teší z gólu počas zápasu A-divízie Ligy národov Nórsko - Portugalsko.
    Ronaldo sledoval duel z lavičky. Jeho náhradník rozhodol: Bola to ukážka mojej práce
    dnes 10:57
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Reprezentácie»Liga národov»Nemecko je už len priemerný tím, tvrdí Schweinsteiger. Klopp nie je čarodejník, potrebuje čas