Nemecko je už len priemerný tím, tvrdí Schweinsteiger. Klopp nie je čarodejník, potrebuje čas

Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Jürgen Klopp vníma nedeľnú prehru s Gréckom vo svojom domácom debute ako „súčasť procesu“.
Hostia v Augsburgu vyhrali 1:0, pripísali si vôbec prvé víťazstvo nad Nemeckom a sú na čele 2. skupiny A-divízie Ligy národov.
Domáci mali viac z hry, no Gréci im nedovolili vážnejšie ohroziť brankára. S výnimkou šance Karima Adeyemiho v prvom polčase a priameho kopu Joshuu Kimmicha po zmene strán si Grécko v hlbokom bloku postrážilo ofenzívu „Die Nationalelf“.
Boli to naopak zverenci srbského kouča Ivana Jovanoviča, ktorí mali šance na otvorenie skóre.
Nemci nehrali v obrane s istotou a hostia pri tretej príležitosti v rozmedzí niekoľkých minút rozhodli zápas.
Krídelník Arsenalu Christos Tzolis, ktorý patril k najlepším hráčom na ihrisku, v 74. minúte našiel spätnou prihrávkou Dimitriosa Kurbelisa a ten aj s prispením Kimmicha strelil svoj štvrtý gól za národný tím.
Klopp spravil oproti štvrtkovej remíze 1:1 v Holandsku v základnej zostave päť zmien. V bránke dostal šancu Alexander Nübel a ofenzívny stredopoliar Bambasé Conté si prvýkrát obliekol dres A-tímu.
Obranca Yann Aurel Bisseck a útočník Younes Ebnoutalib boli prvýkrát v základnej zostave.
Viacerí stáli členovia zostavy chýbali v prvej Kloppovej nominácii, pretože nový tréner chcel dať šancu zapôsobiť aj iným hráčom.
Nedeľná prehra čiastočne ukázala, že ho pri „oživovaní“ giganta nečaká ľahká úloha. Bývalý tréner Liverpoolu s tým však počítal.
Klopp: Takéto zápasy potrebujeme
„Je to súčasť procesu. Bolo jasne vidieť, že máme problém s hlbokým blokom Grécka. Bol by som rád aj za tesné víťazstvo, no nesmieme takýto zápas prehrať.
Inkasovaný gól bol možno smolný, ale s našimi kvalitami musíme brániť lepšie. Nevedeli sme správne reagovať na dlhé lopty za obranu.
Futbal si vyžaduje tréning a zaužívané herné postupy, pokiaľ z tohto výsledku vyvodíme tie správny závery, stále to môžeme vnímať ako výhru.
Presne takéto zápasy potrebujeme,“ povedal Klopp v rozhovore pre nemeckého vysielateľa ARD.
Nemcom chýbala energia, ktorú chválila tamojšia futbalová verejnosť po dueli v Amsterdame.
Schweinsteiger: Skĺzli sme do priemernosti
Nemecké médiá hodnotili výsledok kriticky, ale ešte celkom šetrne. Bild vyšiel s titulkom "Futbalový trpaslík zabrzdil Kloppa" a písal o studenej sprche.
Magazín Kicker konštatoval, že Kloppova energia sama osebe nestačí a nový začiatok si vyžaduje ešte veľa tvrdej práce. "Kloppova revolúcia pôjde pomalšie, než sa čakalo, no zatiaľ nie je dôvod na paniku," napísal Kicker.
V štúdiu televízie ARD hodnotil zápas v úlohe experta už tradične Bastian Schweinsteiger.
"Už viac nie sme špičkový tím, skĺzli sme do priemernosti," povedal majster sveta z roku 2014 a dodal, že Nemecku chýbajú hráči schopní rozhodnúť zápas. "Máme v tíme jediného hráča schopného kreatívne rozohrať a to je Kimmich," dodal Schweinsteiger.
Zároveň zdôraznil, že ide len o druhý zápas pod vedením Jürgena Kloppa, ktorý nie je žiadny čarodejník. Schweinsteiger vyjadril presvedčenie, že Klopp je ten správny muž na prestavbu tímu.
Nemecko odohrá najbližší zápas vo štvrtok v mníchovskej Allianz Aréne proti Srbsku a potom sa Nemci presunú na odvetu do Grécka.
Klopp už bude mať na oba zápasy k dispozícii úplne iný káder. Bývalý tréner Liverpoolu totiž nominoval 44 hráčov a rozdelil ich do dvoch skupín. V tej druhej, ktorá odohrá nasledujúce dva duely, sú napríklad Nick Woltemade, Said El Mala či Aleksandar Pavlovič.
Všetci hráči si pozreli zápas s Gréckom z tribúny a s prípravou začnú v pondelok.