Slovenský masér spôsobil ošiaľ, štartoval na MS. Musel som si oholiť nohy, žartoval

Keď minulý týždeň cestoval na majstrovstvá sveta v cyklistike do Montrealu, dozaista netušil, akú pozornosť vzbudí jeho prítomnosť.
Vladimír Kováčik je bývalý cyklista, ktorý je v súčasnosti masérom slovenskej výpravy. Už deväť rokov neabsolvoval žiadne súťažné preteky, no napriek tomu sa v posledný deň MS posadil na bicykel.
V drese Slovenska sa predstavil v pretekoch elite po boku svetových hviezd ako Wout van Aert, Paul Seixas, Isaac Del Toro či bývalých majstrov sveta Remca Evenepoela alebo Mathieu van der Poela.
V ohrození by bola olympiáda
Média vo veľkom písali o bizarnom štarte maséra v pretekoch, no v skutočnosti urobil Kováčik veľkú službu celej slovenskej cyklistike.
Do tejto situácie sa dostal po tom, čo Slovensko nedokázalo nominovať do pretekov ani jedného jazdca. Pôvodne bol v nominácii Martin Svrček, no pre zdravotné problémy napokon nemohol štartovať.
VIDEO: Vladimír Kováčik počas pretekov elite na MS v cyklistike 2026
Už skôr sa vedelo, že Matthias Schwarzbacher pre zranenie predčasne ukončil sezónu a Lukáša Kubiša neuvoľnil jeho tím Unibet Rose Rockets.
Prihlasovanie na majstrovstvá sveta sa skončilo 11. septembra, takže neprichádzala do úvahy možnosť dodatočnej nominácie. SZC sa tak napokon rozhodol prihlásiť do pretekov člena realizačného tímu.
"Naša účasť bude iba formálna. Budeme mať zastúpenie v podobe človeka, ktorý je tu v Montreale a formálne spĺňa podmienky a licencie.
Musíme si splniť povinnosť a štartovať. V opačnom prípade by sme prišli o množstvo bodov, čo by mohlo ovplyvniť našu účasť na OH 2028 v Los Angeles," vysvetlil reprezentačný tréner Jakub Vančo.
Prešiel viac ako 100 km
Samozrejme, masér na štarte pretekov elite vzbudzoval pozornosť médií. Dokonca si ho vyhliadol Eurosport a pred štartom s ním urobil rozhovor. Kováčika pobavila najmä otázka ohľadom jeho formy.
"Neviem, akú mám formu. Trochu trénujem, ale iba ako amatér. Naposledy som mal na sebe štartové číslo pred deviatimi rokmi. Musel som si oholiť nohy, takže sa cítim ako žena," hovoril s úsmevom.
Pri otázke dánskeho novinára Andersa Mielkeho, aké to bude postaviť sa na štart popri hviezdach svetovej cyklistiky, Kováčik spočiatku ťažko hľadal slová.
"Je to sen každého cyklistu. A ja som masér, takže je to šialené. V pretekoch nemám žiadne ambície," povedal Kováčik pre Eurosport.
O nezvyčajnom príbehu slovenského maséra písali média ako Cyclingnews, Escape Collective, Domestique, taliansky Tuttobiciweb či Sky Sport.
V samotných pretekoch prešiel viac ako 100 kilometrov a následne odstúpil. Za svoj výkon si však vyslúžil veľké uznanie. Na sociálnych sieťach sa často v súvislosti s jeho menom objavovalo slovo hrdina.