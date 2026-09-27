Weiss: Mali sme luxus. Také niečo som nezažil ani v Československu

Slovensko začalo nový ročník Ligy národov víťazstvom. V Prešove zdolalo Moldavsko (2:0) a Vladimír Weiss si okrem výsledku odniesol aj veľmi dobrý pocit z prostredia, v ktorom reprezentácia odohrala prvý zápas.
Trénera slovenského tímu očaril najmä štadión. A predovšetkým jeho trávnik.
„Fantastický trávnik a na tom bola radosť hrať. Proste taký trávnik som doma ešte nevidel, ani v bývalom Československu, ani teraz na Slovensku. Neskutočné,“ povedal Weiss.
Luxusné podmienky
Pochvalu si vyslúžilo aj zázemie štadióna. Reprezentácia podľa Weissa mala k dispozícii veľmi dobré podmienky.
„Takisto útroby štadióna sú fantastické, mali sme veľký luxus, čo sa týka kabíny. Dneska nádhera,“ pokračoval tréner.
Weiss ocenil aj atmosféru na tribúnach. Fanúšikovia podľa neho reagovali na dianie na ihrisku. Keď sa Slovensku darilo, vedeli tím povzbudiť, pri slabších momentoch boli naopak tichší.
„Keď sme hrali dobre, tak tí ľudia sa zobudili. Keď sme nekontrolovali ten zápas, tak boli ticho,“ opísal atmosféru.
Prešov si zaslúži ligu
Weiss mal dobrý pocit z celého futbalového večera v Prešove. Mrzí ho však, že miestny klub už nehrá najvyššiu súťaž.
VIDEO: Vladimír Weiss hodnotí zápas
„Výborný pocit mám z Prešova. Bohužiaľ vypadol, to by sa nemalo stať. Prešov sa musí vrátiť, pretože tento štadión si zaslúži ligu a prešovský divák, pretože je výborný a ľudia tu majú radi futbal,“ povedal.
Reprezentácia teraz pokračuje v Košiciach. Weiss verí, že aj tam nájde podobné prostredie a podporu.
„Verím, že toto sa prenesie teraz do Košíc, kde je takisto vždy žičlivé prostredie národnému tímu a teším sa na zápas.“