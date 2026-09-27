Weiss: Mali sme luxus. Také niečo som nezažil ani v Československu

Momentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národov
Fotogaléria (28)
Momentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národov (Autor: SITA)
Sportnet|27. sep 2026 o 16:35
ShareTweet0

Reprezentácia podľa Weissa mala k dispozícii veľmi dobré podmienky.

Slovensko začalo nový ročník Ligy národov víťazstvom. V Prešove zdolalo Moldavsko (2:0) a Vladimír Weiss si okrem výsledku odniesol aj veľmi dobrý pocit z prostredia, v ktorom reprezentácia odohrala prvý zápas.

Trénera slovenského tímu očaril najmä štadión. A predovšetkým jeho trávnik.

„Fantastický trávnik a na tom bola radosť hrať. Proste taký trávnik som doma ešte nevidel, ani v bývalom Československu, ani teraz na Slovensku. Neskutočné,“ povedal Weiss.

Luxusné podmienky

Pochvalu si vyslúžilo aj zázemie štadióna. Reprezentácia podľa Weissa mala k dispozícii veľmi dobré podmienky.

„Takisto útroby štadióna sú fantastické, mali sme veľký luxus, čo sa týka kabíny. Dneska nádhera,“ pokračoval tréner.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Na snímke zostava Slovenska pred zápasom C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POX
Na snímke zľava Iurie Iovu (Moldavsko) a Lukáš Haraslín (Slovensko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POX
Na snímke fanúšikovia počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POX
Na snímke fanúšikovia Moldavska počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POX
28 fotografií
Na snímke rozlúčka s reprezentáciou futbalistu Patrika Hrošovského pred začiatkom zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke tréner Slovenska Vladimír Weiss st. počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke tréner Moldavska Lilian Popescu počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke Milan Škriniar (Slovensko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke zľava futbalista Moldavska Nichita Motpan (7) hlavičkuje loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke zľava Dávid Strelec (Slovensko) a Vadim Rata (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke zľava Nichita Motpan (Moldavsko) a Stanislav Lobotka (Slovensko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke hráči po prvom góle Slovenska počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke hráči Slovenska sa tešia z gólu počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke zľava Adrián Kaprálik (Slovensko) a Mihail Gherasimencov (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke vľavo hráč Moldavska Danila Forov (16) hlavičkuje loptu počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXNa snímke sprava Stanislav Lobotka (Slovensko) a Victor Stina (Moldavsko) počas zápasu C-divízie Ligy národov Slovensko - Moldavsko v Prešove v sobotu 26. septembra 2026. FOTO TASR - Roman Hanc - Slovensko - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - Moldavsko - LN - Prešov - POXMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národovMomentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národov

Weiss ocenil aj atmosféru na tribúnach. Fanúšikovia podľa neho reagovali na dianie na ihrisku. Keď sa Slovensku darilo, vedeli tím povzbudiť, pri slabších momentoch boli naopak tichší.

„Keď sme hrali dobre, tak tí ľudia sa zobudili. Keď sme nekontrolovali ten zápas, tak boli ticho,“ opísal atmosféru.

Prešov si zaslúži ligu

Weiss mal dobrý pocit z celého futbalového večera v Prešove. Mrzí ho však, že miestny klub už nehrá najvyššiu súťaž.

VIDEO: Vladimír Weiss hodnotí zápas

„Výborný pocit mám z Prešova. Bohužiaľ vypadol, to by sa nemalo stať. Prešov sa musí vrátiť, pretože tento štadión si zaslúži ligu a prešovský divák, pretože je výborný a ľudia tu majú radi futbal,“ povedal.

Reprezentácia teraz pokračuje v Košiciach. Weiss verí, že aj tam nájde podobné prostredie a podporu.

„Verím, že toto sa prenesie teraz do Košíc, kde je takisto vždy žičlivé prostredie národnému tímu a teším sa na zápas.“

Liga národov - tabuľka C-divízie skupiny 3

Liga národov 2026/2027

Liga národov

    Momentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národov
    Momentka zo zápasu Slovensko - Moldavsko v Lige národov
    Weiss: Mali sme luxus. Také niečo som nezažil ani v Československu
    dnes 16:35
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Reprezentácie»Liga národov»Weiss: Mali sme luxus. Také niečo som nezažil ani v Československu