Tréner pri šprinte ani nedýchal. Chladoňová si to zaslúži, podala svoj životný výkon

Rok 1976 je v slovenskej športovej histórii zapísaný zlatými písmenami. Futbalisti ČSSR sa stali majstrami Európy, hokejisti ovládli svetový šampionát a najcennejší kov sa ligotal aj v cyklistike.
Anton Tkáč na olympijských hrách v Montreale ovládol kráľovskú disciplínu na dráhe, keď v šprinte pamätne zdolal v tom čase už trojnásobného olympijského víťaza Francúza Daniela Morelona.
O 50 rokov neskôr zavládla v Montreale opäť slovenská radosť. Tentokrát sa v cestných pretekoch do 23 rokov stala majsterkou sveta Viktória Chladoňová.
Výborný výkon celého tímu korunovala v záverečnom šprinte s Isabellou Holmgrenovou, ktorú na domácej pôde odsúdila k zisku striebornej medaily.
"Som veľmi šťastná. Je to pocit, o ktorom som snívala a tvrdo na tom pracovala. Po štvrtom mieste v časovke som bola ešte hladnejšia po úspechu a ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali," uviedla Chladoňová.
Slovenky tvorili preteky
Reprezentačný tréner Jakub Vančo pred pretekmi hovoril, že Slovensko má k dispozícii tri veľmi kvalitné cyklistky, ktoré môžu mútiť vodu.
Jeho slová sa dokonale naplnili. Neboli to silné Austrálčanky, Francúzky či Belgičanky, ale Slovenky, ktoré udávali tón prestížnych pretekov.
VIDEO: Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta U23
"Vedeli sme, že máme silný tím a aj dievčatá uverili tomu, že dokážu tvoriť preteky. Všetky tri predviedli úžasné výkony, ktoré smerovali k jedinému cieľu – zisku zlatej medaily," povedal Vančo pre Sportnet.
Po 25 km sa podarilo dostať do úniku Sofii Ungerovej, v ktorom vydržala spolu s Fínkou Wilmou Aintilovou približne dve hodiny.
Nina Andacká sa tak zhostila úlohy pomocníčky Viktórie Chladoňovej a povinnosť sťahovať náskok úniku prenechali ostatným reprezentáciám.
Rodáčka zo Soblahova tak mohla šetriť sily a krátko po tom, čo bola Ungerová dostihnutá pelotónom, rozbehla svoju vlastnú šou.
Prvý a druhý útok ešte neboli úspešné, no pri treťom nástupe na Chladoňovú reagovali už len domáca Isabella Holmgrenová a Belgičanka Fleur Moorsová. Bolo jasné, že toto trio bude ťažké dostihnúť.
"Potrebovali sme unaviť pretekárky, ktoré by v závere boli rýchlejšie. Aj preto Viki útočila, aby boli preteky čo najviac náročné a selektívne.
Posledné tri kolá boli o individuálnom výkone, pričom práve na ne si počkala," zhodnotil Vančo výkon slovenskej líderky.
Chladoňová bola najsilnejšia
Do záverečného 13,4 km dlhého okruhu vstúpila táto trojica s približne 30-sekundovým náskokom a stíhacia skupina už nemala síl nazvyš.
Najťažšou časťou okruhu bolo stúpanie Voie Camillien-Houde (1,6 km; 7,7 %), v ktorom sa snažila rozhodnúť domáca hviezda Holmgrenová.
Siedma žena tohtoročného Gira d'Italia a ôsma na Tour de France zaútočila, no zbavila sa iba belgickej súperky. Chladoňová prešla kopec spolu s ňou, čo bolo zásadné pre súboj o dúhový dres.
"Vedela som, že musím dať do toho všetko, ak chcem vyhrať. Viki však bola silnejšia a zaslúžila si zvíťaziť. Som za ňu šťastná, pretože je to veľmi milá osoba," uviedla Holmgrenová pre akreditované médiá.
"Vždy je ľahké pozrieť sa spätne na preteky a povedať, čo sa dalo urobiť lepšie. Som však šťastná, ako som pretekala pred domácim publikom.
Užila som si každú minútu. Som hrdá na tímové kolegyne a hoci je teraz ľahké byť sklamaná, pozerám sa na to pozitívne," doplnila.
Chladoňová ocenila, že následne obe favoritky vzorne spolupracovali a nedovolili Moorsovej či ostatným pretekárkam vrátiť sa späť.
Trúbil aj búchal
Napokon o víťazke rozhodol šprint, čo nie je doména ani jednej z nich. Chladoňová doňho vstupovala z menej výhodnej prvej pozície.
"Šprint je lotéria. Nevedeli sme, či to máme v aute pozerať na obrazovke alebo čakať na vysielačke. Priznám sa, že som ani nedýchal," priznal Vančo.
Ako prvá začala šprintovať Holmgrenová. Sama však povedala, že to bolo príliš skoro a že jej chýbala potrebná sila, aby zdolala 19-ročnú súperku.
"Snažila som sa mať Isabellu na očiach. Čakala som, že začne prvá. Snažila som sa ju nasledovať a potom prešprintovať. Bolo to veľmi ťažké, takže klobúk dole aj pred ňou," povedala mladá Slovenka.
Vančo od radosti trúbil aj búchal do volantu. Po dvoch strieborných medailách v Kigali sa aj on dočkal so svojou zverenkou víťaznej radosti.
"Boli to veľké emócie, aj nejaká slza vypadla. Je to normálne, keď človek tomu dáva všetko a vidí, ako tie decká rastú a posúvajú sa v kariére.
Dúhový dres a zlatá medaila z MS v cestnej cyklistike sú extrémne cenené. Po výkonnostnej aj taktickej stránke predviedla Viki najlepší výkon v doterajšej kariére," uviedol Vančo.
V prípade Chladoňovej to však nemusí byť posledná medailová radosť v tomto roku. Už začiatkom októbra sa predstaví aj na ME v Ľubľane, kde absolvuje časovku a tiež hromadné preteky.