    Tréner pri šprinte ani nedýchal. Chladoňová si to zaslúži, podala svoj životný výkon

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová oslavuje zlato v pretekoch do 23 rokov na MS 2026.
    Fotogaléria (25)
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová oslavuje zlato v pretekoch do 23 rokov na MS 2026. (Autor: Soňa Niková/ SZC)
    Miroslav Kováčik|25. sep 2026 o 10:15
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    Viktória Chladoňová získala dúhový dres na MS v Montreale.

    Rok 1976 je v slovenskej športovej histórii zapísaný zlatými písmenami. Futbalisti ČSSR sa stali majstrami Európy, hokejisti ovládli svetový šampionát a najcennejší kov sa ligotal aj v cyklistike.

    Anton Tkáč na olympijských hrách v Montreale ovládol kráľovskú disciplínu na dráhe, keď v šprinte pamätne zdolal v tom čase už trojnásobného olympijského víťaza Francúza Daniela Morelona.

    O 50 rokov neskôr zavládla v Montreale opäť slovenská radosť. Tentokrát sa v cestných pretekoch do 23 rokov stala majsterkou sveta Viktória Chladoňová.

    Výborný výkon celého tímu korunovala v záverečnom šprinte s Isabellou Holmgrenovou, ktorú na domácej pôde odsúdila k zisku striebornej medaily. 

    "Som veľmi šťastná. Je to pocit, o ktorom som snívala a tvrdo na tom pracovala. Po štvrtom mieste v časovke som bola ešte hladnejšia po úspechu a ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali," uviedla Chladoňová.

    Slovenky tvorili preteky

    Reprezentačný tréner Jakub Vančo pred pretekmi hovoril, že Slovensko má k dispozícii tri veľmi kvalitné cyklistky, ktoré môžu mútiť vodu. 

    Jeho slová sa dokonale naplnili. Neboli to silné Austrálčanky, Francúzky či Belgičanky, ale Slovenky, ktoré udávali tón prestížnych pretekov. 

    VIDEO: Viktória Chladoňová sa stala majsterkou sveta U23

    "Vedeli sme, že máme silný tím a aj dievčatá uverili tomu, že dokážu tvoriť preteky. Všetky tri predviedli úžasné výkony, ktoré smerovali k jedinému cieľu – zisku zlatej medaily," povedal Vančo pre Sportnet.

    Po 25 km sa podarilo dostať do úniku Sofii Ungerovej, v ktorom vydržala spolu s Fínkou Wilmou Aintilovou približne dve hodiny. 

    Nina Andacká sa tak zhostila úlohy pomocníčky Viktórie Chladoňovej a povinnosť sťahovať náskok úniku prenechali ostatným reprezentáciám. 

    Rodáčka zo Soblahova tak mohla šetriť sily a krátko po tom, čo bola Ungerová dostihnutá pelotónom, rozbehla svoju vlastnú šou. 

    Prvý a druhý útok ešte neboli úspešné, no pri treťom nástupe na Chladoňovú reagovali už len domáca Isabella Holmgrenová a Belgičanka Fleur Moorsová. Bolo jasné, že toto trio bude ťažké dostihnúť.

    Fotogaléria z pretekov žien do 23 rokov na MS v cyklistike 2026
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas pretekov do 23 rokov na MS 2026.
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová (v strede) oslavuje zlato v pretekoch do 23 rokov na MS 2026.
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová oslavuje zlato v pretekoch do 23 rokov na MS 2026.
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová oslavuje zlato v pretekoch do 23 rokov na MS 2026.
    25 fotografií
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová oslavuje zlato v pretekoch do 23 rokov na MS 2026.Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas pretekov do 23 rokov na MS 2026.Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas pretekov do 23 rokov na MS 2026.Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas pretekov do 23 rokov na MS 2026.Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas pretekov do 23 rokov na MS 2026.Slovenská cyklistka Nina Andacká počas pretekov do 23 rokov na MS 2026.Slovenské cyklistky Nina Andacká, Sofia Ungerová a Viktória Chladoňová pred pretekmi do 23 rokov na MS 2026.Slovenské cyklistky Nina Andacká, Sofia Ungerová a Viktória Chladoňová pred pretekmi do 23 rokov na MS 2026.Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas pretekov do 23 rokov na MS 2026.Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas pretekov do 23 rokov na MS 2026.Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas pretekov do 23 rokov na MS 2026.Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas pretekov do 23 rokov na MS 2026.Pelotón počas pretekov do 23 rokov na MS 2026.Slovenská cyklistka Sofia Ungerová počas pretekov do 23 rokov na MS 2026.Slovenská cyklistka Sofia Ungerová počas pretekov do 23 rokov na MS 2026.Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas pretekov do 23 rokov na MS 2026.Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas pretekov do 23 rokov na MS 2026.Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas pretekov do 23 rokov na MS 2026.Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová oslavuje zlato v pretekoch do 23 rokov na MS 2026.Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová oslavuje zlato v pretekoch do 23 rokov na MS 2026.Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová oslavuje zlato v pretekoch do 23 rokov na MS 2026.

    "Potrebovali sme unaviť pretekárky, ktoré by v závere boli rýchlejšie. Aj preto Viki útočila, aby boli preteky čo najviac náročné a selektívne.  

    Posledné tri kolá boli o individuálnom výkone, pričom práve na ne si počkala," zhodnotil Vančo výkon slovenskej líderky. 

    Chladoňová bola najsilnejšia

    Do záverečného 13,4 km dlhého okruhu vstúpila táto trojica s približne 30-sekundovým náskokom a stíhacia skupina už nemala síl nazvyš. 

    Najťažšou časťou okruhu bolo stúpanie Voie Camillien-Houde (1,6 km; 7,7 %), v ktorom sa snažila rozhodnúť domáca hviezda Holmgrenová. 

    Siedma žena tohtoročného Gira d'Italia a ôsma na Tour de France zaútočila, no zbavila sa iba belgickej súperky. Chladoňová prešla kopec spolu s ňou, čo bolo zásadné pre súboj o dúhový dres. 

    "Vedela som, že musím dať do toho všetko, ak chcem vyhrať. Viki však bola silnejšia a zaslúžila si zvíťaziť. Som za ňu šťastná, pretože je to veľmi milá osoba," uviedla Holmgrenová pre akreditované médiá.

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas pretekov do 23 rokov na MS 2026.
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas pretekov do 23 rokov na MS 2026. (Autor: Soňa Niková/ SZC)

    "Vždy je ľahké pozrieť sa spätne na preteky a povedať, čo sa dalo urobiť lepšie. Som však šťastná, ako som pretekala pred domácim publikom.

    Užila som si každú minútu. Som hrdá na tímové kolegyne a hoci je teraz ľahké byť sklamaná, pozerám sa na to pozitívne," doplnila.

    Chladoňová ocenila, že následne obe favoritky vzorne spolupracovali a nedovolili Moorsovej či ostatným pretekárkam vrátiť sa späť.

    Trúbil aj búchal

    Napokon o víťazke rozhodol šprint, čo nie je doména ani jednej z nich. Chladoňová doňho vstupovala z menej výhodnej prvej pozície.

    "Šprint je lotéria. Nevedeli sme, či to máme v aute pozerať na obrazovke alebo čakať na vysielačke. Priznám sa, že som ani nedýchal," priznal Vančo.

    Ako prvá začala šprintovať Holmgrenová. Sama však povedala, že to bolo príliš skoro a že jej chýbala potrebná sila, aby zdolala 19-ročnú súperku.

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    "Snažila som sa mať Isabellu na očiach. Čakala som, že začne prvá. Snažila som sa ju nasledovať a potom prešprintovať. Bolo to veľmi ťažké, takže klobúk dole aj pred ňou," povedala mladá Slovenka.

    Vančo od radosti trúbil aj búchal do volantu. Po dvoch strieborných medailách v Kigali sa aj on dočkal so svojou zverenkou víťaznej radosti. 

    "Boli to veľké emócie, aj nejaká slza vypadla. Je to normálne, keď človek tomu dáva všetko a vidí, ako tie decká rastú a posúvajú sa v kariére. 

    Dúhový dres a zlatá medaila z MS v cestnej cyklistike sú extrémne cenené. Po výkonnostnej aj taktickej stránke predviedla Viki najlepší výkon v doterajšej kariére," uviedol Vančo. 

    V prípade Chladoňovej to však nemusí byť posledná medailová radosť v tomto roku. Už začiatkom októbra sa predstaví aj na ME v Ľubľane, kde absolvuje časovku a tiež hromadné preteky.

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