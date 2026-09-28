    Pohánkovej sa darí a je novou slovenskou dvojkou. Rybakinová naďalej na čele

    Mia Pohánková počas turnaja v Porte.
    Mia Pohánková počas turnaja v Porte. (Autor: Facebook / Eupago Porto Open)
    TASR|28. sep 2026 o 11:13
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    Polepšila si o 19 pozícii a aktuálne figuruje na 193. priečke.

    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová naďalej vedie svetový rebríček WTA. V elitnej desiatke nenastali žiadne pohyby, druhá je Bieloruska Aryna Sabalenková a tretia Američanka Jessica Pegulová.

    Najvyššie postavená Slovenka Rebecca Šramková po minulotýždňovej prehre v 1. kole turnaja WTA 500 v Singapure klesla zo 146. na 152. miesto.

    Mia Pohánková si polepšila o 19 pozícii a aktuálne figuruje na 193. priečke. Preskočila aj Viktóriu Hrunčákovú, ktorá klesla o dve miesta na 211. pozíciu.

    Rebríček WTA

    /k 28. septembru/

    1.

    (1.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    9901 b

    2.

    (2.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    7810 b

    3.

    (3.)

    Jessica Pegulová

    USA

    7265 b

    4.

    (4.)

    Coco Gauffová

    USA

    7244 b

    5.

    (5.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    5841 b

    6.

    (6.)

    Linda Nosková

    Česko

    5328 b

    7.

    (7.)

    Jelina Svitolinová

    Ukrajina

    4809 b

    8.

    (8.)

    Karolína Muchová

    Česko

    4683 b

    9.

    (9.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    4119 b

    10.

    (10.)

    Marta Kosťuková

    Ukrajina

    4040 b

    152.

    (146.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    499 b

    193.

    (212.)

    Mia Pohánková

    Slovensko

    413 b

    211.

    (209.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    369 b

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