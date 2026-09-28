Pohánkovej sa darí a je novou slovenskou dvojkou. Rybakinová naďalej na čele

Kazašská tenistka Jelena Rybakinová naďalej vedie svetový rebríček WTA. V elitnej desiatke nenastali žiadne pohyby, druhá je Bieloruska Aryna Sabalenková a tretia Američanka Jessica Pegulová.
Najvyššie postavená Slovenka Rebecca Šramková po minulotýždňovej prehre v 1. kole turnaja WTA 500 v Singapure klesla zo 146. na 152. miesto.
Mia Pohánková si polepšila o 19 pozícii a aktuálne figuruje na 193. priečke. Preskočila aj Viktóriu Hrunčákovú, ktorá klesla o dve miesta na 211. pozíciu.
Rebríček WTA
/k 28. septembru/
1.
(1.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
9901 b
2.
(2.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
7810 b
3.
(3.)
Jessica Pegulová
USA
7265 b
4.
(4.)
Coco Gauffová
USA
7244 b
5.
(5.)
Mirra Andrejevová
Rusko
5841 b
6.
(6.)
Linda Nosková
Česko
5328 b
7.
(7.)
Jelina Svitolinová
Ukrajina
4809 b
8.
(8.)
Karolína Muchová
Česko
4683 b
9.
(9.)
Iga Swiateková
Poľsko
4119 b
10.
(10.)
Marta Kosťuková
Ukrajina
4040 b
152.
(146.)
Rebecca Šramková
Slovensko
499 b
193.
(212.)
Mia Pohánková
Slovensko
413 b
211.
(209.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
369 b