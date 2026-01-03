ONLINE: Luke Littler - Gian van Veen dnes, MS v šípkach 2026 LIVE (finále)

Luke Littler a Gian van Veen dnes hrajú finále majstrovstiev sveta v šípkach 2026.
Podujatie sa koná v londýnskom Alexandra Palace.
Kde sledovať finále MS v šípkach?
ONLINE PRENOS: Luke Littler - Gian van Veen dnes (MS v šípkach 2026, finále, sobota, výsledky, LIVE)
Šipky - PDC Majstrovstvá sveta Finále 2025/2026
03.01.2026 o 21:00
Luke Littler - Gian van Veen
Plánovaný
Prenos
Finále mistrovství světa PDC nabídne souboj, který ještě před rokem čekal málokdo. Luke Littler a Gian van Veen – dva mladíci, kteří zosobňují nastupující generaci světových šipek – se utkají o nejcennější trofej v Alexandra Palace.
Luke Littler: Zázračné dítě pod tlakem očekávání
Luke Littler dorazil do turnaje jako jeden z hlavních magnetů šampionátu a svou roli potvrzoval zápas od zápasu. Jeho hra stojí na extrémně vysokém tempu, sebevědomém zakončování a až neuvěřitelné mentální odolnosti na svůj věk. Littler dokáže soupeře doslova „uběhat“ nástřely kolem 180 bodů a když se dostane na double, bývá smrtící.
Otázkou zůstává, jak se vyrovná s finálovým tlakem, když je brán jako veliký favorit a všichni čekají jeho výhru. Očekávání veřejnosti jsou obrovská a každý slabší úsek může van Veen nemilosrdně potrestat.
Gian van Veen: Tichý zabiják z Nizozemska
Gian van Veen je pravým opakem mediální bouře kolem Littlera. Klidný, soustředěný a nesmírně disciplinovaný hráč, který si cestu do finále razil spíš systematicky než okázale. Jeho největší zbraní je stabilita na dvojnásobcích a schopnost trestat každé zaváhání soupeře.
Van Veen v turnaji ukázal, že se nebojí velkých momentů. Ve vypjatých koncovkách působí vyrovnaně a často dokáže soupeře zlomit právě v dlouhých legových bitvách.
Klíčové faktory finále
Tempo zápasu – pokud Littler vnutí své rychlé tempo, může Nizozemce zatlačit
Dably – van Veenova doména, která může rozhodovat těsné sety
Psychika – první finále pro van Veena, nervy mohou sehrát zásadní roli
Délka zápasu – čím delší bitva, tím větší šance pro trpělivějšího van Veena
Verdikt
Finále slibuje fascinující kontrast stylů. Littler přináší dravost, energii a wow-efekt, zatímco van Veen sází na chladnou hlavu a preciznost. Pokud Littler udrží vysoký průměr a nenechá se svázat významem okamžiku, má blízko k titulu. Jakmile ale přijde nervozita, Gian van Veen je přesně tím typem hráče, který ji dokáže využít.
Jedno je jisté: fanoušky čeká finále, které může definovat budoucnost světových šipek na dlouhá léta.
Dobrý večer u finále MS v šipkách organizace PDC, které obstarají Luke Littler a Gian van Veen.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 21:00.