Futbalové prestupy ONLINE: Útočník zvažoval odchod z Liverpoolu, no napokon ostáva (19. august)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 je v plnom prúde. Kluby mali toto leto možnosť využiť aj špeciálne obdobie kvôli MS klubov USA, ktoré trvalo od 1. do 10. júna.
Na Slovensku sa prestupuje od 15. júna až do 6. septembra, v TOP 5 európskych ligách sa skončí obdobie prestupov 1. septembra.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v utorok 19. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - utorok, 19. august
Boateng končí v Rakúsku
12:35 Nemecký futbalový obranca Jerome Boateng opúšťa rakúsky Linzer ASK po tom, čo klub súhlasil s ukončením zmluvy. Tridsaťšesťročný majster sveta a dvojnásobný víťaz Ligy majstrov mal v Linzi platný kontrakt do leta 2026.
„Bolo obohacujúce opäť pracovať v novom prostredí. Teraz nastal čas začať novú kapitolu,“ povedal Boateng pre klubové kanály LASK. Bývalý nemecký reprezentant ďalej uviedol, že svoje ďalšie kroky oznámi čoskoro.
Ako informovala agentúra DPA, Boateng odohral za rakúsky tím len 14 súťažných zápasov, čiastočne aj vinou zranení.
V uplynulých rokoch sa opakovane dostával do titulkov médií z mimofutbalových dôvodov.
V zdĺhavom súdnom procese mu Mníchovský krajský súd udelil podmienečnú pokutu vo výške 200-tisíc eur za napadnutie bývalej partnerky.
Suslovovi odišiel spoluhráč
11:25 Kamerunský futbalový reprezentant Jackson Tchatchoua prestúpil z talianskeho Hellasu Verona do anglického Wolverhamptonu Wanderers.
Teraz už bývalý spoluhráč slovenského reprezentanta Tomáša Suslova podpísal s novým zamestnávateľom päťročnú zmluvu s opciou na jej predĺženie.
Klub z Premier League predstavil novú posilu v utorok. Podľa talianskeho novinára Fabrizia Romana prestúpil 23-ročný pravý obranca za 12,5 milióna eur.
Ako uviedol klub zo štadióna Molineux, belgický rodák prichádza ako najrýchlejší hráč minulej sezóny Serie A, kde mu namerali rýchlosť 36,3 km/h.
V uplynulom ročníku najvyššej talianskej súťaže strelil dva góly a pridal tri asistencie.
„Som nadšený, že som tu. Premier League je jedným z mojich snov a je to krok, ktorý chcem vo svojom živote spraviť. Navyše, história klubu, štadión a fanúšikovia ma presvedčili.
Môžem hrať ako krídelný obranca aj ako klasický krajný obranca. Keď je priestor voľný, naozaj ma to baví a môžem hrať obe pozície,“ povedal Tchatchoua pre klubový web „vlkov“.
Zverenci portugalského trénera Vitora Pereiru prehrali v 1. kole Premier League na domácom štadióne s Manchestrom City 0:4. V rámci 2. kola sa predstavia v sobotu v Bournemouthe.
Zirkzee nie je na predaj
10:20 Manchester United neplánuje predať Joshuu Zirkzeeho počas tohto prestupového obdobia, píše Fabrizio Romano.
Klub zo západného mesta Anglicka ho v súčasnosti vidí ako nepredajného hráča.
Toto rozhodnutie údajne prijalo vedenie spolu s trénerom Rúbenom Amorim ešte pred začiatkom transferového obdobia.
Plánoval odísť, no napokon ostáva
9:55 Taliansky futbalista Federico Chiesa spolu so svojím agentom informoval FC Liverpool, že chce v klube zotrvať. Uviedol to renomovaný novinár Fabrizio Romano.
Dvadsaťsedemročný krídelník predtým v lete údajne zvažoval svoj odchod z tímu úradujúceho šampióna anglickej Premier League.
Chiesa odohral v minulej sezóne za Liverpool len 104 minút v najvyššej anglickej súťaži, ďalšie tri štarty pridal v Lige majstrov.
Nový ročník odštartoval výborne, keď v prvom kole proti Bournemouthu naskočil z lavičky a v 88. minúte strelil rozhodujúci gól na 3:2. Zverenci Arneho Slota napokon zvíťazili 4:2.
Taliansky reprezentant a majster Európy z roku 2021 by mohol dostať viac priestoru na trávniku aj vďaka odchodu Lusia Diaza do Bayernu Mníchov.