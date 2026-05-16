VIDEO: Manchester City oslavuje trofej pre víťaza FA Cupu. Stačil mu jeden, no exkluzívny gól

FA Cup - finále
FC Chelsea - Manchester City 0:1 (0:0)
Gól: 72. Semenyo, ŽK: Fernandez, Cucurella, Caicedo - Chusanov
Diváci: 83.337
Chelsea: Sanchez - Fofana, Colwill, Hato - Gusto, James (83. Delap), Caicedo, Cucurella (74. Neto) - Palmer, Fernandez - Pedro (86. Garnacho)
Manchester City: Trafford - Nunes, Chusanov, Guehi, O'Reilly - Rodri (65. Kovačič), Silva - Semenyo, Doku - Marmoush (46. Cherki), Haaland
Futbalisti Manchestru City získali svoj ôsmy triumf v prestížnom FA Cupe. V sobotnom finále zdolali vo Wembley londýnsku Chelsea 1:0, keď sa o jediný gól stretnutia postaral v 72. minúte Antoine Semenyo.
City sa z víťazstva raduje prvýkrát od roku 2023 a po dvoch neúspešných finálových dueloch za sebou. Španielsky tréner Pep Guardiola získal s manchesterským tímom jubilejnú 20. trofej.
Zverenci Guardiolu sa stali len šiestym tímom v histórii krajiny, ktorému sa podarilo v jednej sezóne triumfovať v oboch domácich pohárových súťažiach.
V marci zdolali vo finále Ligového pohára Arsenal 2:0. Španielskeho stratéga počas celej sezóny spájajú s odchodom z Manchestru.
V prípade neúspechu v Premier League, kde to má vo svojich rukách vedúci Arsenal, to pre Guardiolu môže byť posledný úspech na lavičke City.
V historickej tabuľke FA Cupu City dorovnalo práve Chelsea, ale aj Tottenham a Liverpool. Na čele zostáva Arsenal so 14 prvenstvami, druhý je Manchester United (13).
Chelsea si naopak nenapravila chuť z nevydareného záveru sezóny a prehrala štvrté finále Pohára FA za sebou (2020, 2021, 2022, 2026). Naposledy zdvihli nad hlavu víťaznú trofej v roku 2018.
Priebeh zápasu
Úvod stretnutia nepriniesol futbal v najvyššom tempe. Hráči Chelsea úspešne prehusťovali priestor a ofenzívni hráči Manchestru City sa v ňom len ťažko presadzovali.
Haaland síce dostal v 27. minúte loptu do siete, no jeho spoluhráč Nunes bol v ofsajde a gól neplatil.
Ďalší pokus nórskeho kanoniera následne zneškodnil tesne pred prestávkou brankár Sanchez. Pred odchodom do kabín si ešte londýnske mužstvo pýtalo pokutový kop po súboji medzi Chusanovom a Pedrom. Rozhodca aj VAR však boli iného názoru.
Finále rozhodlo geniálne zakončenie Semenya. Ten si v pokutovom území našiel prihrávku Haalanda a pätičkou poslal loptu do vzdialenejšieho rohu brány.
Chelsea takmer vyrovnala hneď z ďalšej akcie, no v sumári si v celom stretnutí ťažko vytvárala vyložené príležitosti. V celom dueli zaznamenali jej hráči len jednu strelu na bránu.