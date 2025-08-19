Rigo smeruje k slovenskému útočníkovi. Do Anglicka by mal prestúpiť za milióny libier

STOKE. Slovenský futbalista Tomáš Rigo by sa mal stať novým hráčom anglického tímu Stoke City.
Udiať by sa tak malo po odohratí play-off Konferenčnej ligy, kde Rigó oblieka dres českého tímu Baník Ostrava. Ten vyzve v boji o pohárovú súťaž slovinský NK Celje.
Rigo by mal podľa viacerých zdrojov prestúpiť do anglického tímu za 3,5 milióna libier.
Podľa talianskeho novinára Lorenza Lopereeeho sa hráč s klubom dohodol na podmienkach.
Dres druholigového anglického tímu oblieka ďalší slovenský reprezentant Róbert Boženík, ktorý do klubu prišiel z Boavisty.