Rigo smeruje k slovenskému útočníkovi. Do Anglicka by mal prestúpiť za milióny libier

Sportnet|19. aug 2025 o 22:43
Udiať by sa tak malo po odohratí play-off Konferenčnej ligy.

STOKE. Slovenský futbalista Tomáš Rigo by sa mal stať novým hráčom anglického tímu Stoke City.

Udiať by sa tak malo po odohratí play-off Konferenčnej ligy, kde Rigó oblieka dres českého tímu Baník Ostrava. Ten vyzve v boji o pohárovú súťaž slovinský NK Celje.

Rigo by mal podľa viacerých zdrojov prestúpiť do anglického tímu za 3,5 milióna libier.

Podľa talianskeho novinára Lorenza Lopereeeho sa hráč s klubom dohodol na podmienkach.

Dres druholigového anglického tímu oblieka ďalší slovenský reprezentant Róbert Boženík, ktorý do klubu prišiel z Boavisty.

