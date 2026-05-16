Wolfsburg s Vavrom mieri do baráže. Kane ukončil ďalšiu majstrovskú sezónu hetrikom

Futbalisti Wolfsburgu v základnej zostave so slovenským obrancom Denisom Vavrom si vybojovali možnosť zachrániť sa v Bundeslige.
V sobotnom záverečnom kole najvyššej nemeckej súťaže zvíťazili v priamom súboji na pôde posledného St. Pauli 3:1, obsadili konečné 16. miesto a predstavia sa v baráži.
Spoločne s tímom z Hamburgu zostupuje do nižšej súťaže aj Heidenheim. Poslednú miestenku do Ligy majstrov získali hráči štvrtého Stuttgartu. Hoffenheim a Bayer Leverkusen si zahrajú ligovú fázu Európskej ligy.
Do posledného kola išlo trio na dne tabuľky St. Pauli, Heidenheim a Wolfsburg s rovnakým počtom bodov. V 63-ročnej histórii Bundesligy sa to stalo vôbec prvýkrát. V najvýhodnejšej pozícii bol Vavrov Wolfsburg, ktorý mal spomedzi trojice najlepšie skóre.
Na ihrisku St. Pauli išiel do vedenia a aj napriek vyrovnaniu domácich si v druhom polčase dvomi gólmi vybojoval baráž. Vavro odohral celý duel a členom základnej zostavy bol aj v predošlých šiestich zápasoch.
O súperovi v baráži zatiaľ nie je rozhodnuté. V 2. Bundeslige je v nedeľu na pláne záverečné kolo, pričom trojica Elversberg, Paderborn a Hannover má na konte zhodne po 59 bodov.
Už istý majster Bayern Mníchov zdolal na záver 1. FC Kolín 5:1. Anglický kanonier Harry Kane sa v drese bavorského klubu blysol hetrikom a ligový ročník ukončil s 36 gólmi. Stuttgart doplnil staronového majstra, Dortmund a tretie Lipsko.
Na pôde Frankfurtu síce remizoval 2:2, no jeho priami súperi tiež zaváhali. Piaty Hoffenheim prehral svoj zápas s Borussiou Mönchengladbach aj zásluhou inkasovanej červenej karty 0:4. Leverkusen remizoval doma s Hamburgom 1:1.
Siedmy Freiburg si po domácom triumfe 4:1 nad Lipskom vybojoval prostredníctvom domácej súťaže miestenku v play off o Konferenčnú ligu. Vo finále Európskej ligy však ešte 20. mája vyzve anglickú Aston Villu a môže sa stále predstaviť v Lige majstrov.
V takom prípade by sa podľa oficiálnej webstránky Bundesligy v tretej európskej súťaži nepredstavil žiadny nemecký klub.
Do najvyššej súťaže sa po trojročnej absencii vrátil Schalke 04, druhý priamy postupujúci vzíde z rovnakej trojice ako súper pre Vavrov Wolfsburg.
Bundesliga - záverečné 34. kolo:
Bayern Mníchov - 1. FC Kolín 5:1 (3:1)
Góly: 10., 13. a 69. Kane, 22. Bischof, 83. Jackson - 18. El Mala
Werder Brémy - Borussia Dortmund 0:2 (0:0)
Góly: 59. Guirassy, 90.+5 Couto
Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart 2:2 (0:2)
Góly: 72. a 90.+2 Burkardt (oba z 11 m) - 10. Andres, 45.+4 Nartey
SC Freiburg - RB Lipsko 4:1 (2:1)
Góly: 24. Beste, 26. Matanovič, 47. Ginter, 75. Scherhant - 33. Ouedraogo
1. FC Heidenheim - 1. FSV Mainz 05 0:2 (0:2)
Góly: 7. Tietz, 43. Amiri
Bayer Leverkusen - Hamburger SV 1:1 (0:0)
Góly: 78. Remberg (vlastný) - 61. Vieira
Borussia Mönchengladbach - TSG 1899 Hoffenheim 4:0 (2:0)
Góly: 14. Bolin, 23. Tabakovič, 81. Diks, 90.+1 Hack, ČK: 46. Lemperle (Hoffenheim) po druhej ŽK
FC St. Pauli - VfL Wolfsburg 1:3 (0:1)
Góly: 57. Ceesay - 37. Koulierakis, 64. Vasilj (vlastný), 80. Pejčinovič
/D. Vavro (Wolfsburg) odohral celý zápas/
Union Berlín - FC Augsburg 4:0 (2:0)
Góly: 10. a 42. Ilič, 54. Schafer, 89. Woo-Yeong