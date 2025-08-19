Futbalovo vyrastal v rodnej Ghane. DAC získal ďalšieho mladého futbalistu

DUNAJSKÁ STREDA. Futbalistov DAC 1904 Dunajská Streda posilnil ghanský stredopoliar Clement Ansah, ktorý môže pôsobiť na viacerých pozíciách.
Dvadsaťročný hráč prestúpil zo severomacedónskeho FC Škupi a s účastníkom Niké ligy podpísal zmluvu do 30. júna 2027. Dohoda zahŕňa aj opciu na ďalší rok.
Ansah ešte ako mládežník prešiel do akadémie Mighty Jets Accra. Tam sa prvýkrát predstavil medzi dospelými, v drese ghanského klubu si zahral 2. ligu.
Sezónu 2023/24 strávil v prvoligovom Bofoakwa Tano, odkiaľ začiatkom minulého roka prestúpil do Škupi, kde odohral jar 2024. Uplynulý ročník strávil na hosťovaní v tureckej druhej lige, v tíme FK Corum.
„Cítim sa skvele. Privítanie od spoluhráčov aj vedenia, zázemie klubu, všetko je úžasné. Byť tu je pre mňa požehnanie a obrovská česť, zároveň príležitosť ukázať svoj talent a pomôcť mužstvu k úspechu.
DAC je veľký klub s veľkými ambíciami a ja chcem byť ich súčasťou. Som tímový hráč, ale chcem uspieť aj pre seba a svoju rodinu. Rád držím loptu, prihrávam, driblujem a viem sa rýchlo prispôsobiť novému štýlu hry.
Najradšej hrám v strede poľa ako osmička, kde som doteraz prevažne nastupoval, no hrával som aj ako defenzívny záložník. Viem, že tu sú veľmi kvalitní hráči, už sa neviem dočkať vzájomnej spolupráce,“ povedal pre klubový web po podpise kontraktu štvrtý ghanský futbalista v histórii DAC.
„S potešením potvrdzujeme prestup Clementa Ansaha, silného stredopoliara s výbornými fyzickými predpokladmi a schopnosťou vyhrávať súboje.
Jeho vývoj sme počas celej minulej sezóny pozorne sledovali a keď sa naskytla príležitosť priviesť ho k nám, neváhali sme.
Dokonale zapadá do štýlu a charakteru nášho mužstva. Zároveň si uvedomujeme, že hoci veríme v jeho kvality, bude potrebovať určitý čas na adaptáciu v našej lige,“ uviedol Jan Van Daele, výkonný riaditeľ klubu.