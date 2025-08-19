Ďalší veľký prestup do MLS. Útočník so slovenským občianstvom opúšťa vicemajstra

ŽILINA. Ghanský futbalový stredopoliar Samuel Gidi po vyše troch rokoch ukončil svoje pôsobenie v MŠK Žilina.
Jeho kariéra bude pokračovať v tíme FC Cincinnati v zámorskej Major League Soccer. Žilinský klub o prestupe 21-ročného hráča informoval na svojej oficiálnej stránke.
„Bol pre nás jedným z kľúčových hráčov, takže sme prirodzene chceli zaňho férovú kompenzáciu.
Napokon je to jeden z najväčších transferov, aký sme za posledné roky urobili,“ komentoval športový manažér žltozelených Karol Belaník prestup Gidiho, ktorý prišiel do Žiliny v lete 2022 a počas pôsobenia pod Dubňom získal slovenské občianstvo.
Za MŠK odohral celkovo 106 majstrovských zápasov, strelil v nich sedem gólov a pridal deväť asistencií.
"Sammy prišiel ako mladý hráč, ale od začiatku bolo vidieť, že má obrovský potenciál. Počas troch sezón patril k najvyťažovanejším hráčom a stal sa dôležitou súčasťou tímu.
Keď prišla konkrétna ponuka z MLS, debatovali sme spolu a odporučili mu, aby bol trpezlivý, keďže získal slovenské občianstvo, a aby sa uberal európskou cestou. Konečné rozhodnutie bolo na ňom.
Chcel hľadať novú motiváciu a výzvu," dodal Belaník s tým, že klub spraví maximum, aby po Gidiho odchode získal do konca prestupového obdobia hráča podobných kvalít.
Transfer potvrdil na svojom webe aj americký klub. „Sme nadšení, že Samuel posilnil náš tím. Je to talentovaný stredopoliar a napriek svojmu mladému veku má bohaté skúsenosti z Európy.
Jeho všestrannosť v strede poľa a silná mentalita z neho robia vynikajúceho člena nášho tímu,“ povedal Chris Albright, generálny manažér FC Cincinnati.
Kluby nezverejnili transferovú sumu, podľa zámorských médií by sa mohla pohybovať na úrovni 1,7 milióna eur.