Futbalové prestupy ONLINE: Útočník Liverpoolu mieri do Rijádu (10. august)

BRATISLAVA. Letné prestupové okno v roku 2025 sa síce naplno rozbehlo až 16. júna, no kluby, ktoré sa zúčastnili MS klubov v USA, mohli využívať mimoriadne prestupové okno už od 1. do 10. júna.
Toto špeciálne obdobie zároveň platilo aj pre všetky anglické kluby.
Kluby už dnes môžu rokovať s hráčmi aj s inými klubmi o prestupových čiastkach a podmienkach zmlúv. Rovnako majú možnosť podpisovať voľných hráčov, ktorým vypršala zmluva.
Pozrite si prehľad prestupov a prestupových špekulácií na jednom mieste v nedeľu 10. augusta.
Futbalové prestupy ONLINE (leto 2025) - nedeľa 10. augusta
Ďalší brankár v PSG
9:20 Aktuálny víťaz futbalovej Ligy majstrov a úradujúci šampión francúzskej Ligue 1 Paríž Saint-Germain angažoval do svojho tímu brankára Lucasa Chevaliera.
Za 23-ročného francúzskeho hráča zaplatil podľa medializovaných informácií viac ako 40 miliónov eur, konečná suma sa môže navýšiť o bonusy až na 55 miliónov eur.
Chevalier prichádza posilniť brankársky post, keďže čoraz viac neistoty panuje okolo zotrvania Taliana Gianluigiho Donnarummu v PSG.
Najnovšia posila parížskeho klubu pôsobila väčšinu svojej kariéry v Lille, vedenie s Chevalierom podpísalo päťročný kontrakt.
Vedenie parížskeho klubu má aktuálne na súpiske až piatich brankárov.
Nunez posilní Al-Hilal
9:15 Uruguajský futbalista Darwin Nunez sa stal novou posilou saudskoarabského tímu Al-Hilal. U nového zamestnávateľa podpísal zmluvu na tri roky, Al-Hilal zaplatil Liverpoolu podľa agentúry AP približne 46 miliónov libier (53 miliónov eur).
Al-Hilal je s 19 titulmi najúspešnejším tímom v Saudskej Arábii, na nedávnych majstrovstvách sveta klubov vyradil v osemfinále Manchester City.