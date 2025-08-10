Je to oficiálne. Stopér FC Barcelona podpísal zmluvu a zahrá si s Ronaldom

Iňigo Martínez (vľavo) a Julian Brandt v zápase FC Barcelona - Borussia Dortmund v 1. štvrťfinále Ligy majstrov.
Iňigo Martínez (vľavo) a Julian Brandt v zápase FC Barcelona - Borussia Dortmund v 1. štvrťfinále Ligy majstrov. (Autor: TASR/AP)
TASR|10. aug 2025 o 11:34
RIJÁD. Saudskoarabský futbalový klub Al-Nassr získal do obrany 34-ročného Španiela Iniga Martineza. Skúsený reprezentačný stopér prichádza do tímu zadarmo po predčasnom ukončení kontraktu na Camp Nou.

Barcelone to zároveň mierne uvoľnilo ruky pod platovým stropom. Martinez odohral za klub dva roky a na svojom konte má za toto obdobie titul v La Lige a triumf v Španielskom pohári, respektíve Superpohári.

„Ďakujem Barcelone, že vyformovala môj život. Ochraňovať toto logo bolo privilégiom a zodpovednosťou, ktorú som každý deň napĺňal s hrdosťou.

Chcem sa poďakovať trénerom za dôveru, spoluhráčom, že sa stali v podstate mojou rodinou a tiež fanúšikom za ich lásku.

Verím, že som naplnil očakávania,“ uviedol Martinez k svojej zmene klubovej príslušnosti na sociálnych sieťach.

S Al-Nassr podpísal ročný kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. Po angažovaní Joaa Felixa tak ide o ďalšiu výraznú letnú posilu pre nového trénera Jorgeho Jesusa.

    dnes 11:34
