Gašparík s tímom nezíska titul v poľskej lige. Má na dosah umiestnenie v top tri po 32 rokoch

Na snímke hlavný tréner Górniku Zabrze Michal Gašparík. (Autor: TASR)
TASR|16. máj 2026 o 23:38
Prvenstvo si zaistil Lech Poznaň.

Futbalisti Lechu Poznaň zaistili víťazstvom 3:1 na pôde Radomiaku Radom pre klub 10. poľský titul. V Ekstraklase sa už totiž odohrá len jedno kompletné kolo a druhý Górnik Zabrze stráca na lídra šesť bodov.

Tím vedený slovenským trénerom Michalom Gašparíkom v sobotu vyhral nad Wislou Plock 1:0, no k triumfu v pohári definitívne nepridá ligový titul.

„Baníci“ však majú napriek tomu stále na dosah prvé umiestnenie v top 3 od sezóny 1993/1994.

Zverenci Gašparíka si svoju sobotňajšiu povinnosť splnili. V ceste im bude stáť trojica Jagiellonia Bialystok, Raków Čenstochová a GKS Katovice, ktorých ešte čakajú nedeľné zápasy v rámci predposledného kola.

Górnik na začiatku mája ovládol tamojší pohár a Gašparík bol jedným zo strojcov dlho očakávaného úspechu.

Klub totiž čakal na trofej od roku 1988, keď Górnik získal svoj nateraz posledný 14. ligový titul a triumfoval aj v tamojšom Superpohári.

