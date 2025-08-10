Liverpool opúšťa uruguajský útočník. Saudský klub bol ochotný zaplatiť viac ako 50 miliónov

RIJÁD. Uruguajský futbalista Darwin Nunez sa stal novou posilou saudskoarabského tímu Al-Hilal. U nového zamestnávateľa podpísal zmluvu na tri roky, Al-Hilal zaplatil Liverpoolu podľa agentúry AP približne 46 miliónov libier (53 miliónov eur).

Al-Hilal je s 19 titulmi najúspešnejším tímom v Saudskej Arábii, na nedávnych majstrovstvách sveta klubov vyradil v osemfinále Manchester City.

Po vzájomnej dohode s Neymarom a následnom prerušení zmluvy klub hľadal do svojich radov ďalšie veľké meno.

Kapitán Manchestru United Bruno Fernandes i nigérijský útočník Victor Osimhen už možnosť hrať pod vedením Simone Inzagiho odmietli.

Uruguajský reprezentačný útočník odchádza z Merseyside po rozpačitom pôsobení. V 143 dueloch si pripísal 4O presných zásahov, no nedokázal sa etablovať ako prvá voľba na pozíciu hrotového útočníka.

Od začiatku kalendárneho roka nastúpil v základnej zostave „The Reds“ iba raz a po príchodoch Huga Ekitikeho či Floriana Wirtza bola jeho pozícia ohrozená.

