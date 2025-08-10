Paríž St. Germain získal posilu do bránky. Zotrvanie Donnarummu je naďalej otázne

PARÍŽ. Aktuálny víťaz futbalovej Ligy majstrov a úradujúci šampión francúzskej Ligue 1 Paríž Saint-Germain angažoval do svojho tímu brankára Lucasa Chevaliera.
Za 23-ročného francúzskeho hráča zaplatil podľa medializovaných informácií viac ako 40 miliónov eur, konečná suma sa môže navýšiť o bonusy až na 55 miliónov eur.
Chevalier prichádza posilniť brankársky post, keďže čoraz viac neistoty panuje okolo zotrvania Taliana Gianluigiho Donnarummu v PSG.
Najnovšia posila parížskeho klubu pôsobila väčšinu svojej kariéry v Lille, vedenie s Chevalierom podpísalo päťročný kontrakt.
„Som len chalan, ktorý žije svoj sen. Už keď som bol dieťa, tak som chcel hrať na najvyššej možnej úrovni. Som veľmi rád, že som tu a tento dres budem obliekať s nadšením a ambíciami,“ citovala agentúra AP novú brankársku posilu PSG.
Jeho konkurent v bránke Donnarumma má ešte rok platný kontrakt, zatiaľ neprišlo k dohode o jeho predĺžení. Vedenie parížskeho klubu má aktuálne na súpiske až piatich brankárov.