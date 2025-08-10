Paríž St. Germain získal posilu do bránky. Zotrvanie Donnarummu je naďalej otázne

Lucas Chevalier v drese OSC Lille v zápase proti FC Liverpool.
Lucas Chevalier v drese OSC Lille v zápase proti FC Liverpool. (Autor: TASR/AP)
TASR|10. aug 2025 o 08:50
ShareTweet0

Vedenie parížskeho klubu má aktuálne na súpiske až piatich brankárov.

PARÍŽ. Aktuálny víťaz futbalovej Ligy majstrov a úradujúci šampión francúzskej Ligue 1 Paríž Saint-Germain angažoval do svojho tímu brankára Lucasa Chevaliera.

Za 23-ročného francúzskeho hráča zaplatil podľa medializovaných informácií viac ako 40 miliónov eur, konečná suma sa môže navýšiť o bonusy až na 55 miliónov eur.

Chevalier prichádza posilniť brankársky post, keďže čoraz viac neistoty panuje okolo zotrvania Taliana Gianluigiho Donnarummu v PSG.

Najnovšia posila parížskeho klubu pôsobila väčšinu svojej kariéry v Lille, vedenie s Chevalierom podpísalo päťročný kontrakt.

„Som len chalan, ktorý žije svoj sen. Už keď som bol dieťa, tak som chcel hrať na najvyššej možnej úrovni. Som veľmi rád, že som tu a tento dres budem obliekať s nadšením a ambíciami,“ citovala agentúra AP novú brankársku posilu PSG.

Jeho konkurent v bránke Donnarumma má ešte rok platný kontrakt, zatiaľ neprišlo k dohode o jeho predĺžení. Vedenie parížskeho klubu má aktuálne na súpiske až piatich brankárov.

Ligue 1

    Lucas Chevalier v drese OSC Lille v zápase proti FC Liverpool.
    Lucas Chevalier v drese OSC Lille v zápase proti FC Liverpool.
    Paríž St. Germain získal posilu do bránky. Zotrvanie Donnarummu je naďalej otázne
    dnes 08:50
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Francúzsko»Ligue 1»Paríž St. Germain získal posilu do bránky. Zotrvanie Donnarummu je naďalej otázne