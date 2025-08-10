Rúben Amorim s ním nepočíta. O mladého útočníka prejavil záujem klub z Milána

Rasmus Hojlund, naľavo, a Yves Bissouma v súboji v zápase Európskej ligy.
Rasmus Hojlund, naľavo, a Yves Bissouma v súboji v zápase Európskej ligy. (Autor: TASR/AP)
TASR|10. aug 2025 o 11:46
ShareTweet0

Hojlundovi sa v Manchestri zvýšila konkurencia v útoku po príchode Šeška.

LONDÝN. Po príchode slovinského útočníka Benjamina Šeška do anglického futbalového klubu Manchestru United, je naopak na odchode 22-ročný Dán Rasmus Hojlund.

O jeho služby prejavilo záujem AC Miláno, obe strany doťahujú detaily príchodu.

Hojlundovi sa zvýšila konkurencia v útoku po príchode Šeška, navyše v prípravnom stretnutí proti Fiorentine nezasiahol do diania na trávniku, aj keď bol jediným reálnym útočníkom na súpiske.

Bol zároveň jediným hráčom z A-tímu, ktorý do zápasu nezasiahol. Tréner Ruben Amorim sa napokon rozhodol poslať do útoku Masona Mounta.

Reprezentant Dánska prišiel na Old Trafford pred dvoma rokmi z talianskej Atalanty za 72 miliónov eur.

Prípadná prestupová čiastka sa podľa Sky Sports pohybuje okolo 46 miliónov eur.

Milánsky klub by chcel Hojlunda získať najskôr na hosťovanie s možnosťou prestupu, ale Manchester United preferuje v prípade realizácie možnosť trvalého odchodu z tímu.

Premier League

    Rasmus Hojlund, naľavo, a Yves Bissouma v súboji v zápase Európskej ligy.
    Rasmus Hojlund, naľavo, a Yves Bissouma v súboji v zápase Európskej ligy.
    Rúben Amorim s ním nepočíta. O mladého útočníka prejavil záujem klub z Milána
    dnes 11:46
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Rúben Amorim s ním nepočíta. O mladého útočníka prejavil záujem klub z Milána