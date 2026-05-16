Chelsea sa blíži k dohode s bývalým trénerom Realu Madrid. Dvakrát triumfoval v Lige majstrov

Tréner Xabi Alonso.
Tréner Xabi Alonso. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. máj 2026 o 22:18
ShareTweet0

Na lavičke Realu skončil tento rok v januári po siedmich mesiacoch vo funkcii.

Anglický futbalový klub FC Chelsea a španielsky tréner Xabi Alonso sa blížia k dohode o spolupráci.

Londýnsky tím by bývalého kouča Realu Madrid mohol predstaviť ako svojho nového trénera už pred utorňajším stretnutím 37. kola Premier League, v ktorom na svojom trávniku privíta Tottenham.

Xabi Alonso ako hráč dvakrát triumfoval v Lige majstrov, ako tréner dokázal priviesť v roku 2024 k titulu v Bundeslige Bayer Leverkusen. Na lavičke Realu skončil tento rok v januári po siedmich mesiacoch vo funkcii.

Chelsea sa v Premier League nachádza na 9. mieste a hrozí jej, že sa v budúcej sezóne nepredstaví v európskych pohárových súťažiach.

Dve kolá pred koncom sezóny stráca dva body na ôsmy Brentford a štyri na siedmy Brighton. Informovala o tom agentúra DPA.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Tréner Xabi Alonso.
    Tréner Xabi Alonso.
    Chelsea sa blíži k dohode s bývalým trénerom Realu Madrid. Dvakrát triumfoval v Lige majstrov
    dnes 22:18
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Chelsea sa blíži k dohode s bývalým trénerom Realu Madrid. Dvakrát triumfoval v Lige majstrov