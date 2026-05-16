Chelsea sa blíži k dohode s bývalým trénerom Realu Madrid. Dvakrát triumfoval v Lige majstrov

Anglický futbalový klub FC Chelsea a španielsky tréner Xabi Alonso sa blížia k dohode o spolupráci.
Londýnsky tím by bývalého kouča Realu Madrid mohol predstaviť ako svojho nového trénera už pred utorňajším stretnutím 37. kola Premier League, v ktorom na svojom trávniku privíta Tottenham.
Xabi Alonso ako hráč dvakrát triumfoval v Lige majstrov, ako tréner dokázal priviesť v roku 2024 k titulu v Bundeslige Bayer Leverkusen. Na lavičke Realu skončil tento rok v januári po siedmich mesiacoch vo funkcii.
Chelsea sa v Premier League nachádza na 9. mieste a hrozí jej, že sa v budúcej sezóne nepredstaví v európskych pohárových súťažiach.
Dve kolá pred koncom sezóny stráca dva body na ôsmy Brentford a štyri na siedmy Brighton. Informovala o tom agentúra DPA.