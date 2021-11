Lockdown nemusí byť prekážka. Šéfov oblastných zväzov môžu voliť online

„Hlasovanie per rollam, ktoré sa cez IT oddelenie Slovenského futbalového zväzu pripravovalo už dlhšiu dobu, bolo na jar odskúšané na konferencii SFZ. Touto formou sa hlasovalo napríklad o preložení reorganizácie regionálnych súťaží,“ hovorí sekretár Východoslovenského futbalového zväzu Marcel Eperješi.

„Administrátor všetko pripravil a následne prebehol akt volieb. Z 25 delegátov s právom hlasovať sa úspešne prihlásilo 23. Tí si odhlasovali nové vedenie pre nasledujúce štvorročné obdobie,“ priblížil Eperješi hlasovanie per rollam v ObFZ Trebišov.

Nemusia hlasovať všetci naraz

Na východe veria, že aj ďalšie oblastné futbalové zväzy, ktoré čakajú v najbližšom období volebné konferencie, využijú tento online systém. Eperješi zdôrazňuje, že sa jedná o otestovaný produkt.

„Postupne sa vychytávali chybičky krásy, nie je to nič zložité. Ide to cez Sportnet, s prihlásením cez ISSF a dá sa to nastaviť na rôzny počet delegátov. Volebná komisia určí dobu, počas ktorej môžu delegáti hlasovať. To znamená, že nemusia všetci naraz,“ vraví.