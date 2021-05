Na Šariši je reštart blízko. Problém môže byť s testovaním mládežníkov

„Chceli by sme začať dohrávkami zápasov, ktoré sa kvôli Covidu nemohli uskutočniť. U mládeže môže byť problém s testovaním. Rodičia často nechcú, aby ich deti boli testované," priblížil aktuálny stav sekretár ObFZ Martin Klovanič.

Na Šariši sú pripravení hrať už počas najbližšieho víkendu. Vyplýva to aj zo zverejnenej termínovej listiny .

„Nevieme ešte, či mládežníci budú hrať už túto sobotu, alebo to o týždeň posunieme,“ skonštatoval.

Podľa toho sa zariadime, či to necháme alebo stopneme. Aby sa nestalo, že súťaže VsFZ sa konať nebudú a naše áno,“ vraví Klovanič.

„Keď je to raz dané zhora, kluby to musia rešpektovať, ak nechcú platiť pokutu. Na zápasy môže zavítať kontrola,“ upozornil Klovanič.

V prípade komplikácií existuje priestor na ďalšie náhradné termíny, keďže sezóna musí byť ukončená do 30. júna.

Termínová listina ObFZ Prešov kopíruje termínovú listinu VsFZ. Okrem najbližšieho víkendu by sa malo hrať aj počas ďalších troch.

Do ObFZ Prešov patria kluby z okresov Prešov a Sabinov.

V Covid automate, ktorým sa Slovensko riadi od pondelka 17. mája, patrí týmto okresom červená farba (II. stupeň varovania). To znamená, že zápasy sa musia uskutočniť bez prítomnosti divákov.

„Verím, že už o týždeň sa to zmení. Lebo je to nelogické. Do divadla, kde ľudia sedia blízko seba, testy nepotrebujú a na futbalových zápasoch na voľnom priestranstve áno.

Nehovoriac o tom, že v okolitých štátoch žiadne testy pri futbale potrebné nie sú, kým u nás ideme stále vymýšľať teplú vodu,“ doplnil Klovanič.