Za svoju dedinu odohral tisíc zápasov. Klubová vernosť už nie je v móde, tvrdí

Hovorí sa, že bez neho by futbal vo Veľkých Turovciach neexistoval. Vraj keby chýbala bránková žrď, sám by sa na jej miesto postavil, len aby sa mohlo hrať.

Nakoľko v mojom detstve ešte neboli prípravky a všeobecne bolo viac detí, tak som odohral svoj prvý žiacky zápas, keď som mohol mať 10 -11 rokov. Teda zhruba 40 rokov dozadu, presne si to však nepamätám. Pamätám si ale na prvý zápas za dospelých, bolo to 29. marca 1990, zápas Veľké Turovce – Horné Turovce, vyhrali sme 1:0.

Mal som to šťastie, že prvé štyri ročníky základnej školy som chodil do miestnej základnej školy, ktorá bola oproti nášmu domu. Pán učiteľ Jozef Pásztor, bývalý futbalista, plne toleroval našu futbalovú vášeň, takže futbal sme hrali aj počas dňa na školskom dvore a po vyučovaní sme pokračovali na ihrisku.

Keďže som slobodný, tak z „úradnej moci“ ma nikto neobmedzuje v mojej futbalovej činnosti. Neviem, či by to bola ochotná tolerovať potencionálna manželka.

V rámci oddychu si zvyknem ísť na nejaký neutrálny futbalový zápas, je to jedno, či je to zápas III. alebo VII. ligy.

Prehrávali sme 2:1, v záverečnej päťminútovke sme to otočili na 2:3. Bol to emotívny zápas, aj s patričnými oslavami.

V prestávke sme vyhrávali 1:0, no nezvládli sme druhý polčas. Zavládlo obrovské sklamanie. Postup si nakoniec vybojoval Ipeľský Sokolec a Dolný Pial. Ďalší ročník sme sa však spamätali a postúpili do „okresu“.

Stretnutie Veľké Turovce – Ipeľský Sokolec 1:2, bolo to 24. mája 1992. Boli sme 20 kôl bez prehry a mali sme v rukách postup do najvyššej okresnej súťaže.

Som alergický na niektoré výhovorky, keďže ja som vynechal zopár súťažných zápasov len počas základnej vojenskej služby. Tiež som ukončil vysokú školu, ale ani raz sa nestalo, že by som neprišiel na futbal. V dnešnej dobe už aj to je bežné ospravedlnenie.

Čo sa vám nepáči na futbalových ihriskách, čo by ste vy osobne zmenili?

Pravidlá futbalu tvoria odborníci na vyšších úrovniach, to neovplyvníme. Zavedením povinnej videonahrávky sa zvýšila objektivita, hráči aj rozhodcovia si „dovoľujú“ menej než v minulosti.

Agresivita sa však úplne nevytratila, bol by som rád, ak by sa to zmenilo. Ak chceme

hrať futbal a chceme mať viac rozhodcov, tak sa to musí zmeniť.

Vo „veľkom“ futbale mi určite vadí, že mnohí hráči sa viac zaoberajú rôznymi gestikuláciami, nápismi, frizúrami, tetovaniami a teatrálnymi pádmi, než samotnou hrou. Vytráca sa plynulosť hry, k čomu prispieva aj niekedy zvláštna aplikácia VAR.

Neustále sa riešia rôzne rasistické prejavy. Niektorým by sa určite dalo predísť aj menej provokatívnymi oslavami gólov, gestikuláciami. Samozrejme to ale neznamená, že neodsudzujem tieto prejavy, len by som bol rád, aby sa viac rozprávalo o hre.