Obhajcovi triumfu nedal v šprinte šancu. Evenepoel prvý raz ovládol prestížnu klasiku

Amstel Gold Race 2026
Holandská klasika (Maastricht - Valkenburg, 257,2 km):
1.
Remco Evenepoel
Belgicko
Red Bull-Bora-Hansgrohe
5:59:40 hod
2.
Mattias Skjelmose
Dánsko
Lidl-Trek
+ 1 s
3.
Benoit Cosnefroy
Francúzsko
UAE Team Emirates-XRG
+ 1:59 min
4.
Romain Gregoire
Francúzsko
Groupama-FDJ United
+ 1:59 min
5.
Emiel Verstrynge
Belgicko
Alpecin-Premier Tech
+ 1:59 min
6.
Mauro Schmid
Švajčiarsko
Team Jayco AlUla
+ 1:59 min
Belgický cyklista Remco Evenepoel z tímu Red Bull-Bora-Hansgrohe sa stal víťazom jubilejného 60. ročníka holandskej klasiky Amstel Gold Race.
Nedeľnú 257 km dlhú trasu z Maastrichtu do Valkenburgu zvládol za 5:59:40 hodiny, keď v záverečnom špurte zdolal vlaňajšieho víťaza Mattiasa Skjelmoseho.
Bitku o tretiu pódiovú priečku zvládol francúzsky pretekár Benoit Cosnefroy.
Priebeh pretekov
Útoky nastali od samého začiatku, od pelotónu odtrhlo deväť jazdcov.
Úniku to spolu vydržalo väčšinu času, skupina sa začala trhať zhruba 85 km pred cieľom, až zostali na čele iba Huub Artz (Lotto-Intermarché), Marco Frigo (NSN Cycling) a Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36.5 Pro Cycling).
VIDEO: Posledný kilometer pretekov Amstel Gold Race 2026
Z pelotónu naopak unikol Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step), ktorý sa pohyboval medzi vedúcou trojicou a hlavnou skupinou.
Španiel Azparren postupne vypadával a Reinderink ho čoskoro dobehol. Medzery sa začali stenčovať, z čela odpadol aj Artz a 37 km do konca pretekov mal vedúci Frigo už len 35-sekundový náskok pred pelotónom.
Po ďalších pár kilometroch prišli nástupy Skjelmoseho s Evenepoelom a keď za sebou nechali všetkých ostatných, bolo jasné, že o víťazstvo sa pobijú práve oni dvaja.
Znamená to pre neho veľa
V záverečnom špurte to vyšlo favorizovanému Evenepoelovi, ktorý zaznamenal vôbec prvý triumf na holandskej klasike.
„Znamená to pre mňa veľa. Mal som dosť dobrý mesiac, ale nepodarilo sa mi vyhrať, takže toto je pre mňa veľký úspech. Veľmi mi to sedelo a celkom som si veril, pretože sa išla tá istá trať ako vlani.
Som ale veľmi hrdý aj na tímovú prácu, celý tím bol skvelo pripravený a bol som zakaždým vo výbornej pozícii. Sú to moje obľúbené preteky. Je to určite najkrajšie víťazstvo v tejto sezóne,“ povedal 26-ročný Belgičan pre Eurosport.
Ženskú edíciu pretekov ovládla Španielka Paula Blasiová (UAE Team ADQ) o 27 sekúnd pred Katarzynou Niewiadomovou a Demi Volleringovou.
Jediná slovenská zástupkyňa na podujatí Viktória Chladoňová z tímu Visma-Lease a Bike obsadila 42. priečku s takmer šesťminútovým mankom.