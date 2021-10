Prišiel neskôr, nastúpil po prestávke. Dvoma gólmi v samom závere otočil zápas

„Bolo to derby medzi dvoma dobrými celkami. Hostia sa ujali vedenia už v 6. minúte, ale my sme sa nevzdávali. Posledných pätnásť minút sme pritom hrali o jedného menej, keďže nám vylúčili hráča po dvoch žltých kartách. Aj tak sme sa však usilovali o zvrat v zápase,“ opísal priebeh stretnutia asistent trénera domácich Tamás Kiss.

KRÁĽOVIČOVE KRAČANY. Došiel tesne pred úvodným výkopom. Aj svojich zverencov však učí to, že hráč by nemal nastúpiť bez dôkladnej rozcvičky.

„Bol to triumf srdca,“ rozplýval sa Tamás Kiss. Zároveň vyzdvihol celé mužstvo, realizačný tím, ľudí, ktorí pomáhajú pri chode klubu, vedenie obce i sponzorov. „Je to spoločná zásluha všetkých,“ zdôraznil.

Ich cieľom je umiestnenie v prvej päťke. Chcú potešiť fanúšikov pekným futbalom. „Na okresnej úrovni je to nezvyčajné, ale naši priaznivci s nami chodia aj na zápasy na ihriská súperov,“ dodal Kiss.

Aj oni hrajú pre zábavu, takže ich hlavným cieľom je, aby hrali pekný futbal a pohybovali sa v horných priečkach tabuľky. „Samozrejme, všetci hrajú preto, aby vyhrávali, ani my nie sme výnimkou,“ dodal Borbély.

Po derby boli hostia sklamaní, ale pocit krivdy už nechceli rozoberať. „Dve dobré mužstvá odohrali zápas vo výbornom tempe. Dlho sme viedli, no v závere sme o víťazstvo prišli. Pritom sme mohli rozhodnúť už skôr. Diváci si však určite prišli na svoje,“ zhrnul svoje dojmy starosta Michala na Ostrove Július Borbély.

„Podali sme veľmi dobrý výkon, ale vo vyrovnanom stretnutí sme so Slovanom prehrali,“ prezradil Ravasz.

Štatistiky už neskúma

„Samozrejme, vnímajú to. Je to pre nich dobrá motivácia, keď vidia, že ich tréner stále hrá,“ myslí si Tibor Ravasz. Hoci je zaneprázdnený, snaží sa, aby sa aspoň raz za týždeň dostal na tréning so spoluhráčmi.

Zatiaľ sa mu darí, za sezónu skóroval už dvanásťkrát. V rebríčku najlepších strelcov súťaže je na druhom mieste spolu s ďalšími dvomi futbalistami. Na čele je Martin Dužek zo Štvrtka na Ostrove so 16 gólmi. Možnosť získať korunu kráľa strelcov ho však necháva chladným.

„Už som vyrástol z toho, aby som skúmal štatistiky. Mojimi hlavnými cieľmi sú pomôcť mužstvu a užívať si futbal. Beriem to naozaj ako zábavu,“ uzavrel Tibor Ravasz.