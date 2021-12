Zabudli ste už? My nie. Toto sú momenty roka 2021 podľa Sportnetu (anketa)

BRATISLAVA. Víťazstvo Petry Vlhovej vo Svetovom pohári, futbalové EURO, napínavá sezóna formuly 1, triumf hádzanárok Nórska, či otvorené spovede Naomi Osakovej a Petry Vlhovej. Rok 2021 bol plný napínavých športových momentov. A zaujímavých príbehov. Všetky pozorne sledovala aj redakcia Sportnetu. A jej členovia dostali náročnú otázku: Ktorú športovú udalosť v roku 2021 považujete za nezabudnuteľnú? Prečítajte si ich odpovede. Boris Vanya Z množstva zaujímavých športových momentov v roku 2021 som vybral dva, ktoré vo mne vyvolali najsilnejšie zimomriavky.

Na ceste za veľkým krištáľovým glóbusom dosiahla Petra Vlhová v sezóne 2020/2021 šesť víťazstiev, najemotívnejšie určite 7. marca, keď triumfovala v obrovskom slalome v Jasnej. Keď dorazila do cieľa posledné pretekárka v druhom kole Mikaela Shiffrinová a nezosadila Slovenku z vedúcej priečky, Vlhovú premohli silné emócie. A nielen ju. "Ani prvé víťazstvo vo Svetovom pohári som tak neprežívala," vravela v prvom rozhovore do televíznych kamier. Parta na hlave, ktorá bola odmenou pre víťazku, jej mimoriadne pristala.

Do finále súťaže trapistiek na OH 2020 v Tokiu postúpila Zuzana Rehák Štefečeková po najlepšom svetovom výkone v kvalifikácii. Trafila v nej všetkých 125 letiacich terčov. Už to bol famózny výkon. Finále bolo thriller pre silné povahy, ale Slovenka v ňom ukázala pevné nervy a perfektnú mušku. Zuzana je živel s čistou hlavou aj dušou. To prvé z nej robí výborného športovca, to druhé aj človeka. Ak som niekomu z celého srdca želal olympijský triumf, tak práve jej. A už teraz sa teším na parížsku obhajobu. Juraj Berzedi V roku 2021 som zažil množstvo nezabudnuteľných momentov. V marci som bol osobne pri víťazstve Petry Vlhovej v obrovskom slalome v Jasnej. Po tom, čo sa jej dlhšie nedarilo v tejto disciplíne, zvíťazila na kopci, kde vyrastala a pod dohľadom svojich najbližších. V cieli plakala a víťazstvo označila za jedno z najväčších v jej kariére.

V júni som videl naživo emotívne víťazstvo slovenských futbalistov na EURO v Petrohrade proti Poľsku 2:1. Veľkú eufóriu čoskoro vystriedalo sklamanie po prehrách so Švédskom a Španielskom. V sevillskej horúčave predviedli Slováci otrasný výkon. Veľkú radosť som prežíval po víťazstve talianskej Squadry na EURO, ktorej drukujem odmalička.

Juraj Berzedi. (Autor: Sportnet)

Nezabudnem na striebornú finálovú jazdu Jakuba Grigara na olympiáde v Tokiu, ktorú som pozeral na telefóne v aute, keď som stál na semaforoch. Najsilnejšie momenty som zažíval, keď som sedel v Liptovskom Mikuláši na gauči s Petrou Vlhovou a počúval jej životný príbeh, z ktorého vznikla jej autobiografia. Miroslav Kováčik Americká spoločnosť Liberty Media, vlastník F1, si môže gratulovať. Tohtoročná sezóna bola totiž tou najlepšou reklamou na kráľovnú motošportu. Boj o majstrovský titul bavil od prvého až po posledné 1297. kolo sezóny. A to doslova. Nechýbali tvrdé súboje, vzájomné kolízie a tiež kontroverzné rozhodnutia, ktoré polarizovali športovú verejnosť. Pred poslednými pretekmi v Abú Zabí mali Lewis Hamilton a Max Verstappen rovnaký počet bodov. A hoci bol Brit na okruhu Yas Marina rýchlejší a nespravil nič zlé, ôsmy titul mu nebol dopriaty.

Jazdec Williamsu Nicholas Latifi (satelitného tímu Mercedes, pozn.) spôsobil svojou nehodou výjazd safety caru. Verstappen stihol prezuť na čerstvú sadu pneumatík a riaditeľ pretekov Michael Masi mu doprial možnosť zabojovať o titul. V poslednom kole celej sezóny. Pochopiteľne, fanúšikovia Hamiltona boli poriadne nasrdení a zrejme aj právom. Rovnako by však boli na tom fanúšikovia holandského jazdca, pokiaľ by sa preteky dojazdili za safety carom. A úprimne, ak by ako prvý prešiel cieľom Bernd Mayländer, nebolo by to dôstojné vyvrcholenie sezóny, ktorá vo všetkých ohľadoch nemá za ostatnú dekádu konkurenciu.

Miroslav Kováčik. (Autor: Sportnet)

V kľúčovom momente ukázal Verstappen svoj pretekársky inštinkt. Nečakal na rovinky a DRS zóny. Možno bol príliš odvážny, možno trochu nerozvážny. Predbiehacím manévrom v piatej zákrute však dokonale zaskočil Hamiltona. Formula 1 opäť ukázala, že pokiaľ sa neodmáva šachovnicovou vlajkou, tak nie je o ničom rozhodnuté. Priznám sa, že desať kôl pred koncom som si tiež myslel, že profil Maxa Verstappena ako čerstvého majstra minimálne na ďalších dvanásť mesiacov odložím. Napokon mohol byť zverejnený už v roku 2021 - po sezóne, ktorá bola jednou z najlepších v 72-ročnej histórii F1. Daniel Dedina Majstrovstvá Európy vo futbale sa konajú len raz za štyri roky. Vplyvom pandémie nabralo EURO 2020 ešte výnimočnejší charakter, prvýkrát sa uskutočnilo v nepárnom roku. Futbaloví fanúšikovia si na nového kráľa Európy museli počkať dlhých päť rokov. Šampiónom sa stalo Taliansko. Zaslúžený triumf spečatilo na posvätnej pôde finálového súpera - v londýnskom Wembley.

V prípade Talianov je fascinujúce najmä to, akou radikálnou zmenou prešiel ich štýl hry. Vyhrajú 1:0, tradovalo sa roky o ich zápasoch. Z mužstva s dokonale prepracovanou defenzívou, ktorá im dokázala vyhrávať stretnutia, ale často nudila, sa stala ofenzívna mašina s bleskurýchlym a zdrvujúcim prechodom do útoku. Z nezáživného tímu sa stal najpozerateľnejší. Paradoxom je, že hoci Taliansko až v októbri prišlo o rekordnú sériu 37 zápasov bez prehry, na majstrovstvách sveta v Katare sa vôbec nemusí predstaviť.

Daniel Dedina. (Autor: Sportnet)

V kvalifikačnej skupine mu priamy postup vyfúklo Švajčiarsko. V baráži ho pri predpokladanom scenári čaká vo finále súboj titanov proti Ronaldovmu Portugalsku. Zo slovenského pohľadu priniesol športový rok 2021 dva momenty, ktoré prevyšujú ďalšie skvelé výkony. Prvým je zlatá olympijská medaila strelkyne Zuzany Rehák Štefečekovej. V trape žien sa postarala o svetový i olympijský rekord. Absolútnym vrcholom je zisk veľkého glóbusu za triumf vo Svetovom pohári v podaní Petry Vlhovej. Ide o fenomenálny úspech, ktorý už lyžiar zo Slovenska možno nikdy nezopakuje. Patrik Fotta Ako prvý Slovák v histórii dokázal získať Stanley Cup dvakrát po sebe. Pred pár dňami sa stal premiérovo víťazom ankety Hokejista roka. Treba dodať, že úplne zaslúžene. Erik Černák získal v júli s Tampu Bay svoj druhý majstrovský titul. Patril k oporám svojho tímu. Mal pri tom iba 24 rokov. Erika som zažil ešte ako „mladé ucho“ v Košiciach. V sezóne 2014/15 nastupoval v prvej obrannej formácii s kapitánom Martinom Štrbákom. Tak ako sa postupne zdokonaľovala jeho hra na ľade, zlepšovali sa aj jeho komunikačné schopnosti.

Spomínam si na rozhovor s ním po návrate z MS juniorov v Kanade 2015, kde Slováci získali bronzové medaily. Takmer každú odpoveď začínal pre hokejistov typickou slovnou barličkou „tak určite“. Tá sa u neho s pribúdajúcimi rozhovormi postupne vytrácala. Čo sa však nezmenilo bola jeho skromná povaha a obrovská húževnatosť v spojení s pracovitosťou. Práve tie ho dostali do najlepšej ligy sveta, kde zatiaľ zažíva kariéru ako z rozprávky.

Patrik Fotta. (Autor: Sportnet)

Prvú oslavu s pohárom Lorda Stanleyho zmarila Černákovi po úspešnej sezóne 2019/20 pandémia koronavírusu. Zrejme ani vo sne netušil, že o rok sa jeho tím znova prebojuje až do finále a opäť bude nad hlavu dvíhať slávnu trofej. Tú napokon mohol priniesť aj do Košíc. Nebola to však veľkolepá párty v centre s tisíckami ľudí ako v roku 2003, keď Stanley Cup zavítal do Košíc vďaka Jiřímu Bicekovi.

„Ľahšie ho bolo vyhrať, ako priviezť do Košíc,“ pousmial sa Černák nad komplikáciami, ktoré sprevádzali príchod vzácnej trofeje. Za úsmev na tvárach menších i väčších fanúšikov to úsilie však rozhodne stálo. Titanila Bőd Stáli nehybne, v objatí, bez slov. Dve osobnosti známe aj z Fortuna Ligy. Jeden z nich pred niekoľkými rokmi týždeň čo týždeň vysvetľoval očakávanú taktiku pred zápasom so Zlatými Moravcami či so Senicou. Druhý z nich hrá v slovenskej najvyššej súťaži teraz, zvyčajne má najviac odbehaných kilometrov na zápas a stretnutia v mixzóne často hodnotí pod vplyvom emócií – so šibalským úsmevom či so slzami v očiach.

Slzám sa neubránil ani na trávniku mníchovskej Allianz Areny. EURO 2020 prinieslo mnoho silných momentov, a medzi nimi má určite miesto aj tento: Marco Rossi, bývalý tréner DAC a v súčasnosti kouč maďarskej reprezentácie utešuje Andrása Schäfera, stredopoliara Dunajskej Stredy po stretnutí s Nemcami. Po stretnutí, v ktorom sa zrodila remíza 2:2. Ak by nedostala gól šesť minút pred koncom, maďarská futbalová reprezentácia by postúpila zo „skupiny smrti“, v ktorej sa stretla s úradujúcimi majstrami Európy Portugalskom (prehra 0:3), s úradujúcimi majstrami sveta Francúzskom (remíza 1:1) a s majstrami sveta z roku 2014 Nemeckom. Pred šampionátom Maďarom nikto nedával žiadnu šancu.

Titanilla Bőd. (Autor: Sportnet)

Lenže Rossi, 57-ročný Talian stmelil tím ako už dávno nikto predtým a na favoritov vymyslel taktiku, ktorá fungovala. 22-ročný Schäfer sa pritom stal stabilným členom národného tímu len tesne pred šampionátom a určite v tom zohral rolu aj fakt, že pre zranenie chýbali skvelí stredopoliari Zsolt Kalmár a Dominik Szoboszlai. Nakoniec aj výkony na kontinentálnom šampionáte priniesli Andrásovi Schäferovi ocenenie pre maďarského futbalistu roka 2021. Neúnavný hráč Dunajskostredčanov sa proti Nemcom blysol odvážnym gólom hneď po rozohrávke po vyrovnávajúcom góle domácich na 1:1.

Skvelou prihrávkou ho našiel Ádám Szalai a Schäfer bez strachu išiel hlavou do súboja s vybiehajúcim Neuerom. Keď sa lopta dostala do siete, kričal vo vytržení on i celý maďarský tábor. Na konci prišlo vyrovnanie, veď od čias Linekera vieme, že na konci zápasu vždy Nemci zvíťazia, alebo remizujú. Skrátka uhrajú ten výsledok, aký potrebujú. Maďarsko nepostúpilo zo skupiny na EURO. Hanbu si však neurobilo. Aj vďaka osobnostiam, ktoré skúsenosti získavali aj na slovenských trávnikoch. Ivan Mriška Niektorí sa chytali za hlavu, iní sa smiali. Všetci na tribúne boli zaskočení. V zápase piatej ligy ŠK Podlužany – FC Veľký Kýr prekonal hosťujúci Zsolt Bálint súperovho gólmana takmer cez celé ihrisko. Pre jedného veľká sláva, pre iného hrubá chyba. Podobné momenty sa vo futbalovom svete vidia len málokedy. Sú raritou.

Každý brankár by rád podobný gól dal. No na druhej strane by hanbu inkasovania od brankára súpera znášal ťažko. Bola by to blamáž. Chyby sa však stávajú. Na profesionálnej i amatérskej úrovni. Futbalisti by ich preto mali brať s úsmevom. Veď futbal sa hrá hlavne pre zábavu. A na úrovni nižších líg to platí dupľom. Počas roka 2021 sa na slovenských trávnikoch udialo viacero zaujímavých momentov.

Ivan Mriška. (Autor: Sportnet)

Svojím gestom zaujal tiež Štefan Markulík z TJ Slovan Smižany, ktorý sa v šiestej lige na Dolnom Spiši za vyrovnaného stavu priznal, že nebol faulovaný. Odmietol kopať pokutový kop, za čo mu diváci tlieskali. Bola to veľká vec. Nevídaná. Po zápase ho velebili aj hráči súpera, ktorí mu verejne poďakovali.

Po záverečnom hvizde sa tak nehovorilo o výsledku, ale o nečakanom geste. Ktoré je aj na dedinské súťaže vzácnosťou. Svojím konaním napodobnil Petra Cögleya z ViOnu Zlaté Moravce – Vráble, ktorý to urobil rovnako proti Seredi. Pozitívne konania športovcov majú vždy u čitateľov úspech. Mojim prianím do roku 2022 preto je, aby sme v redakcii zachytávali hlavne takéto momenty a aby nešportové konanie z ihrísk vymizlo. Miloslav Šebela Pre šport to bol rok netradičný a na silné momenty dosť bohatý. Mnoho senzačných výkonov padlo na tokijskej olympiáde, na futbalovom EURO bolo veľa napínavých momentov, aj boj Petry Vlhovej o Veľký krištaľový glóbus bol jedinečný. Pre mňa je však momentom tohto roka posledné kolo Veľkej ceny Abú Zabí F1.

Sledoval som efjednotku roky a zvraty, nehody, súboje tu boli. Aj v roku 2008 sa stal Lewis Hamilton majstrom sveta doslova až na cieľovej rovinke, ešte keď vchádzal do posledného kola, ním nebol. Lenže to je iný príbeh. Záveru sezóny v efjednotke sa tento rok podľa mňa nič nevyrovná. V súťažiach, ktoré sú dlhodobé a trvajú celú sezónu, si celkový víťaz svoju pozíciu buduje. Nie je to záležitosť jedného momentu. Dokonca aj v samotných pretekoch, si víťaz svojim majstrovstvom získava náskok. Ako keď vytrvalec beží maratón. Svoj výsledný čas nezíska rýchlym tempom na posledných kilometroch.

Miloslav Šebela. (Autor: SME)

V Abú Zabí sa všetko vyvíjalo v tomto duchu. Lewis Hamilton viedol, mal solídny náskok a posúval sa k titulu majstra sveta. Futbalovou terminológiou by sa dalo povedať, že vo finálovom súboji o titul viedol nad Maxom Verstappenom 3:0. Deväť kôl pred koncom mal náskok, ktorý by Holanďan nemal šancu zmazať. Lenže prišla nehoda Nicholasa Latifiho, na trať sa dostal safety car, rozdiely medzi pretekármi sa zmazali a šéf pretekov Michael Masi rozhodol, že všetko bude zaujímavejšie, ak nechá o titul bojovať oboch súperov proti sebe. Z maratónskeho behu a náskoku, ktorý si Hamilton pracne budoval, sa zrazu stal šprint na sto metrov. 20 veľkých cien v priebehu roka ani predchádzajúcich 57 kôl nič neznamenalo. Boj o titul majstra sveta a veľkú prestíž sa skrátil na 5-kilometrový okruh.

Kto lepšie prejde to posledné kolo, bude majstrom sveta. V konečnom dôsledku by na tom ani nič nebolo, keby obaja jazdci mali rovnaké podmienky. No kým Hamilton ostal na zodratých pneumatikách, Verstappen si ich rýchlo vymenil. Mal nové a tým pádom, bol automaticky na trati rýchlejší. Prirodzene, v šprinte, ktorý sa odohral v poslednom kole, zvíťazil. Ak by to bolo naopak, bol by zlým pretekárom. Keď som sledoval udalosti posledných kôl, sedel som v nemom úžase. Ťažko nájsť adekvátne prirovnanie. Bol to zvrat, ktorý by sa bez zásahu Masi nikdy nestal. Tím, ktorý vedie 3:0 vo futbale v 89. minúte, nemôže prehrať na pokutové kopy, keď súper tie tri góly nestrelí. Verstappen ich nestrelil. Jeho jazdecké kvality sú nesporné. Ale v rozhodujúcich pretekoch mu k titulu pomohol riaditeľ pretekov Michael Masi. Ak nie ste fanúšikom motošportu, tak neopakovateľná a veľmi napínavá bola cyklistická klasika Paríž – Roubaix, ktorú zmenil dážď prakticky na boj o prežitie. Jana Sedláková Dlho som uvažovala, ktorá udalosť pre mňa definovala športový rok 2021 najviac. Už som mala pripravené, čo by som mohla ja pridať k tomu, že Petra Vlhová, lyžiarka z malej krajiny, prakticky len s podporou svojej rodiny, sa stala najlepšou lyžiarkou na svete. Vedela by som si predstaviť dodať pár viet k pekným príbehom, ktoré napísali slovenskí olympionici s medailami z Tokia. Aj pôsobenie slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta by bolo na samostatný príbeh. Mohla by som písať o neuveriteľných súbojoch Maxa Verstappena s Lewisom Hamiltonom v F1. Rovnako tak by som dokázala napísať siahodlho o tom, ako Novak Djokovič možno bude jedným z najúspešnejších športovcov histórie, ktorým chýba zlato z olympiády.

Jana Sedláková. (Autor: Sportnet)

No vlastne ak by som si vybrala ktorúkoľvek z týchto udalostí, mala by som pocit, že všetky ostatné posúvam do úzadia. Športovou udalosťou roka je pre mňa niečo, čo šport presahuje. Sú to úprimné spovede tenistky Naomi Osakovej a gymnastky Simone Bilesovej o mentálnom zdraví. Navyše, vo svojej knihe o zisku veľkého glóbusu načrtla pohľad do psychiky športovca aj Slovenka Petra Vlhová. Nie je ničím výnimočným, ak hovoríme o tom, že nejakého športovca zastihlo zranenie, ale zabúdame, že rovnako zranená môže byť myseľ. Vidíme len úsmevy po víťazstvách a sklamania po prehrách.

Ale nevidíme, že niekto, kto sa od útleho detstva sústredí na to, že raz bude v nejakom športe najlepší, môže za úsmevom skrývať obavy z toho, čo robí. Ešte v januári, keď vyhrala Naomi Osaková Australian Open, tenisoví experti jej prorokovali, že má na to, aby bola jednou z najlepších tenistiek histórie. No ona potom nečakane prestala chodiť na tlačové konferencie a stiahla sa. Priznala, že sa bojí, že jej odpovede pre médiá nie sú dosť dobré. Mohli by sme hovoriť o tom, či jej kroky neboli trochu nepremyslené. No to sa stáva, ak niekto robí veci ako nikto pred ním. Keď sa začala olympiáda, jednou z najzaujímavejších postáv mala byť Simone Bilesová. Tá však priznala strach z niektorých riskantných gymnastických prvkov a odhlásila sa z viacerých súťaží. Legenda gymnastiky priznala, že sa vlastne bojí toho, čo robí. Možno by si niekto povedal, že či jej trvalo tak dlho, kým na to prišla. No opäť si predstavme, že pred celým svetom odhalíme svoj najväčší strach.

No a na záver spomeniem aj Petru Vlhovú a jej úprimné odpovede v knihe. Čo napríklad stálo za mnohými jej štvrtými či piatymi miestami… Tiež priznala otvorene svoje pocity. Pre mňa je teda udalosťou odvaha úspešných športovkýň ukázať, čo cítia. Nie sú len nejaké stroje na výsledky. My fanúšikovia si často len povieme: „Vyhrala! Takže musí vyhrať aj nabudúce!“ alebo po prehre naopak: „No, mala by sa nad sebou zamyslieť, pôsobila, akoby sa jej ani nechcelo.“ A nevidíme, čo všetko je za tým. A to je to, čo by si pri necitlivých komentároch po neúspechoch mali uvedomovať fanúšikovia. Pri všetkých športovcoch bez výnimky. Podobné obavy či vyhorenie sa totiž môžu týkať kohokoľvek. Aj tých, ktorí o tom verejne nehovoria. Karol Svozil Bola to krásna decembrová nedeľa. Hoci vonku padal studený dážď, srdce mnohých hádzanárskych fanúšikov hrialo. Nórky pôsobili ako z úplne iného sveta. Úplne iný level. Platilo to od 29. minúty finálového duelu majstrovstiev sveta proti olympijským víťazkam Francúzkam. Tie od tohto momentu pôsobili úplne bezradne, ako zmoknuté kurence.

Nórky z beznádejných 10:16 za tri a pol minúty na prelome polčasov vyrovnali na 16:16. A zvíťazili úplne s prehľadom pohodlne 29:22. Získali svoj štvrtý svetový titul. Čo vo svetovej mužskej hádzanej platí o Dánoch, sa v ženskej právom hovorí o Nórkach. Ich herný system je najlepší na svete. Nemôžeme pritom opomenúť skvelú islandskú trénerskú školu. Po tom, čo v roku 2016 doviedol Dagur Sigurdsson k zlatu na ME a bronzu na olympiáde nemeckých mužov, tentokrát Nórky na trón posadil jeho krajan, Thorir Hergeirsson.

Ten na lavičke nórskej ženskej reprezentácie sedí už 12 rokov. Nemeckí komentátori televízie ZDF sa na ňom zabávali, že aj vďaka plynulej nórčine na nich už skôr pôsobí ako rodený Nór. Hovorí sa, že Islanďania preferujú skôr Dánčinu, Nórčina je pre nich úplne cudzia. Nórsky gólový stroj funguje aj vďaka extrémnej sebadôvere vo vlastné sily. Psychika, chémia, technická dokonalosť najlepšia na svete Nórky predurčuje víťaziť. Príkladom im je dlhoročná kapitánka Nora Morková, ktorá sa do tímu vrátila po prestávke zavinenej psychickou nepohodou, aspoň tak sa v tejto otázke opatrne zmieňujú niektoré nórske médiá. Na začiatku nedávno skončených MS v Španielsku ešte nepôsobila natoľko herne sebavedomá než v minulých rokoch. Rovnako to platilo aj o jej výkone vo finále. Počas prvých minút zápasu o zlato jej streľba nefungovala. No po tom, ako zapla ona, priamo úmerne sa zapol aj nórsky gólostroj.