Nevídaný kiks brankára. Súperov gólman ho prekonal z druhej strany ihriska

Kuriózny gól padol v 48. minúte, hostia sa ním dostali do vedenia 2:1.

Bol to nevídaný kiks, ktorý je raritou v okresných súťažiach. Nie ešte v piatej lige.

„Náš brankár to trafil výborne. Súper to však mal napriek tomu ľahko chytiť. No ako cúval, lopta sa mu vyšmykla a skončila v sieti. Gólman súpera bol zrelí na uterák,“ opísal kurióznu situáciu.