Slovenské triatlonistky štartovali v Uzbekistane, najlepšie sa umiestnila Michaličková

Slovenská triatlonistka Zuzana Michaličková. (Autor: Facebook Slovenská triatlonová únia)
TASR|25. apr 2026 o 14:10
Na víťazku stratila deväť minút.

Slovenská reprezentantka v triatlone Zuzana Michaličková obsadila 29. miesto na sobotňajších pretekoch ITU World Triathlon Series v uzbeckom Samarkande.

Na víťaznú Britku Beth Potterovú stratila 9:05 min.

Ďalšie dve Slovenky obsadili pozície v štvrtej desiatke. Diana Dunajská zaznamenala 31. miesto (+9:36) a Romana Gajdošová 34. (+10:14).

ITU World Triathlon Series - preteky v Samarkande

1. Beth Potterová (V. Brit.) 1:53:17 h, 2. Leonie Periaultová (Fr.) +9 s, 3. Jeanne Lehairová (Lux.) +1:03 min,... 29. Zuzana MICHALIČKOVÁ +9:05, 31. Diana DUNAJSKÁ +9:36, 34. Romana GAJDOŠOVÁ (všetky SR) +10:14

