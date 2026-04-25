Salkazanov na ME postúpil do semifinále, Makojev sa musí spoliehať na premožiteľa

Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov sa na ME v Tirane prepracoval už do semifinále v kategórii do 74 kg voľného štýlu.
Štvornásobný majster Európy v tejto disciplíne zvíťazil v sobotňajšom štvrťfinále 2:1 nad Rusom Timurom Bižojevom, ktorý štartoval pod neutrálnou vlajkou.
Semifinále je v albánskej metropole na programe ešte v sobotu večer, boje o medaily už v nedeľu.
Boris Makojev ukončil svoje pôsobenie na šampionáte v osemfinále. Nad jeho sily bol v sobotu v kategórii do 86 kg voľného štýlu reprezentant Švajčiarska Umar Mavlajev, ktorý zvíťazil 8:2 na body.
Švajčiar následne neuspel vo štvrťfinále a slovenského reprezentanta nepotiahol do repasáže.
ME v zápasení v Tirane - voľný štýl:
Muži - do 86 kg:
osemfinále:
Umar Mavlajev (Švajč.) - Boris MAKOJEV (SR) 8:2 na body
štvrťfinále - do 74 kg:
Tajmuraz SALKAZANOV (SR) - Timur Bižojev (Rus.-Nez.) 2:1 na body