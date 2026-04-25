Salkazanov na ME postúpil do semifinále, Makojev sa musí spoliehať na premožiteľa

Tajmuraz Salkazanov. (Autor: TASR)
TASR|25. apr 2026 o 13:47
Salkazanov získal titul majstra Európy už štyrikrát.

Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov sa na ME v Tirane prepracoval už do semifinále v kategórii do 74 kg voľného štýlu.

Štvornásobný majster Európy v tejto disciplíne zvíťazil v sobotňajšom štvrťfinále 2:1 nad Rusom Timurom Bižojevom, ktorý štartoval pod neutrálnou vlajkou.

Semifinále je v albánskej metropole na programe ešte v sobotu večer, boje o medaily už v nedeľu.

Boris Makojev ukončil svoje pôsobenie na šampionáte v osemfinále. Nad jeho sily bol v sobotu v kategórii do 86 kg voľného štýlu reprezentant Švajčiarska Umar Mavlajev, ktorý zvíťazil 8:2 na body.

Švajčiar následne neuspel vo štvrťfinále a slovenského reprezentanta nepotiahol do repasáže.

ME v zápasení v Tirane - voľný štýl:

Muži - do 86 kg:

osemfinále:

Umar Mavlajev (Švajč.) - Boris MAKOJEV (SR) 8:2 na body

štvrťfinále - do 74 kg:

Tajmuraz SALKAZANOV (SR) - Timur Bižojev (Rus.-Nez.) 2:1 na body

