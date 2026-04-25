Hokejový Slovan môže získať titul, futbalový hrá derby s Trnavou. Športový program na dnes (26. apríl)

Na snímke vpravo Róbert Mak (Slovan) a vľavo Lazar Stijsavljevič (Trnava) v 5. kole nadstavbovej časti Niké ligy skupiny o titul. (Autor: TASR)
Sportnet|26. apr 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v nedeľu, 26. apríla. Aký je program dňa?

Športový program na nedeľu, 26. apríl

Futbal

  • 17:00 FC Tatran Prešov - AS Trenčín, 7. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
  • 19:00 FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava, 7. kolo nadstavbovej časti Niké ligy

  • 10:30 ŠK Slovan Bratislava B - MŠK Žilina B, 27. kolo MONACObet ligy
  • 11:00 Slávia TU Košice - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 27. kolo MONACObet ligy
  • 11:15 OFK Dynamo Malženice - MFK Zvolen, 27. kolo MONACObet ligy
  • 15:00 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FK Pohronie, 27. kolo MONACObet ligy

  • 15:30 VfB Stuttgart - Werder Brémy, 31. kolo Bundesligy
  • 17:30 Borussia Dortmund - SC Freiburg, 31. kolo Bundesligy

  • 15:00 FC Lorient - Racing Štrasburg, 31. kolo Ligue 1
  • 17:15 AC Le Havre - FC Metz, 31. kolo Ligue 1
  • 17:15 Paríž FC - OSC Lille, 31. kolo Ligue 1
  • 17:15 Stade Rennes - FC Nantes, 31. kolo Ligue 1
  • 20:45 Olympique Marseille - OGC Nice, 31. kolo Ligue 1

  • 12:30 AC Fiorentina - Sassuolo Calcio, 34. kolo Serie A
  • 15:00 FC Janov - AC Como, 34. kolo Serie A
  • 18:00 FC Turín - Inter Miláno, 34. kolo Serie A
  • 20:45 AC Miláno - Juventus Turín, 34. kolo Serie A

  • 14:00 Rayo Vallecano - Real Sociedad San Sebastián, 32. kolo La Ligy
  • 16:15 Real Oviedo - FC Elche, 32. kolo La Ligy
  • 18:30 CA Osasuna - FC Sevilla, 32. kolo La Ligy
  • 21:00 FC Villarreal - Celta Vigo, 32. kolo La Ligy

  • 16:00 Chelsea Londýn - Leeds United, semifinále FA Cupu

  • 16:30 Arsenal Londýn - Olympique Lyon, semifinále ženskej Ligy Majstrov (prvý zápas)

Hokej

  • 2:00 Philadelphia Flyers – Pittsburgh Penguins, 1. kolo play-off NHL (stav série: 3:0)
  • 20:00 Boston Bruins – Buffalo Sabres, 1. kolo play-off NHL (stav série: 1:2)
  • 22:30 Los Angeles Kings – Colorado Avalanche, 1. kolo play-off NHL (stav série: 0:3)

  • 16:00 Česko - Dánsko, MS v hokeji do 18 rokov 2026 (B-skupina)
  • 18:00 Lotyšsko – Nórsko, MS v hokeji do 18 rokov 2026 (A-skupina) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 16:30 Francúzsko - Taliansko, prípravný zápas pred MS

  • 18:00 HK Nitra - HC Slovan Bratislava, piaty zápas finále play-off Tipsport ligy (stav série: 1:3) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/

  • 17:00 HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec, piaty zápas finále play-off českej extralige (stav série: 2:2)

Tenis

  • Turnaj WTA v Madride
  • Turnaj ATP v Madride

Basketbal

  • 0:00 Atlanta Hawks – New York Knicks, 1. kolo play-off NBA (stav série: 2:1)
  • 2:30 Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets, 1. kolo play-off NBA (stav série: 2:1)
  • 19:00 Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers, 1. kolo play-off NBA (stav série: 1:2)
  • 21:30 Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs, 1. kolo play-off NBA (stav série: 2:1)

  • 18:00 Patrioti Levice - BC Prievidza, prvý zápas semifinále play-off Tipos SBL

Volejbal

  • 16:00 VK Slovan Bratislava - RIEKER UJS Komárno, prvý zápas finále play-off Niké extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
  • 16:00 VK Slávia SPU Nitra - TJ Spartak Myjava, prvý zápas série o 3. miesto play-off Niké extraligy

  • 19:00 VK Slovan Bratislava - Kooperativa Slávia EUBA, tretí zápas finále play-off Niké extraligy žien (stav série: 1:1) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/

Hádzaná

  • 17:30 MŠK IUVENTA Michalovce - Bursa Büyüksehir BSK, odveta semifinále európskeho pohára EHF (prvý zápas: 29:34)

  • 18:05 Tatran Prešov - MHC Štart Nové Zámky, prvý zápas semifinále play-off Niké Handball extraligy

Cyklistika

  • 10:30 klasika Liége-Bastogne-Liége (259,5 km)

Atletika

  • 10:05 Londýnsky maratón

Motorizmus

  • 8:30 záverečný deň 5. podujatia seriálu WRC, rely Kanárske ostrovy (Las Palmas)

  • 14:00 MotoGP, VC Španielska

Vodné pólo

  • 10:00 zápasy o umiestnenie, II. divízia Svetového pohára

Rýchlostná kanoistika

  • 9:30 1. kvalifikačné preteky (Zemník, Bratislava)

Zápasenie

  • 15:00 repasáže, ME
  • 17:00 finále, ME
TV program: nedeľa, 26. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

