Hokejový Slovan môže získať titul, futbalový hrá derby s Trnavou. Športový program na dnes (26. apríl)

Športový program na nedeľu, 26. apríl
Futbal
- 17:00 FC Tatran Prešov - AS Trenčín, 7. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
- 19:00 FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava, 7. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
- 10:30 ŠK Slovan Bratislava B - MŠK Žilina B, 27. kolo MONACObet ligy
- 11:00 Slávia TU Košice - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, 27. kolo MONACObet ligy
- 11:15 OFK Dynamo Malženice - MFK Zvolen, 27. kolo MONACObet ligy
- 15:00 FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FK Pohronie, 27. kolo MONACObet ligy
- 15:30 VfB Stuttgart - Werder Brémy, 31. kolo Bundesligy
- 17:30 Borussia Dortmund - SC Freiburg, 31. kolo Bundesligy
- 15:00 FC Lorient - Racing Štrasburg, 31. kolo Ligue 1
- 17:15 AC Le Havre - FC Metz, 31. kolo Ligue 1
- 17:15 Paríž FC - OSC Lille, 31. kolo Ligue 1
- 17:15 Stade Rennes - FC Nantes, 31. kolo Ligue 1
- 20:45 Olympique Marseille - OGC Nice, 31. kolo Ligue 1
- 12:30 AC Fiorentina - Sassuolo Calcio, 34. kolo Serie A
- 15:00 FC Janov - AC Como, 34. kolo Serie A
- 18:00 FC Turín - Inter Miláno, 34. kolo Serie A
- 20:45 AC Miláno - Juventus Turín, 34. kolo Serie A
- 14:00 Rayo Vallecano - Real Sociedad San Sebastián, 32. kolo La Ligy
- 16:15 Real Oviedo - FC Elche, 32. kolo La Ligy
- 18:30 CA Osasuna - FC Sevilla, 32. kolo La Ligy
- 21:00 FC Villarreal - Celta Vigo, 32. kolo La Ligy
- 16:00 Chelsea Londýn - Leeds United, semifinále FA Cupu
- 16:30 Arsenal Londýn - Olympique Lyon, semifinále ženskej Ligy Majstrov (prvý zápas)
Hokej
- 2:00 Philadelphia Flyers – Pittsburgh Penguins, 1. kolo play-off NHL (stav série: 3:0)
- 20:00 Boston Bruins – Buffalo Sabres, 1. kolo play-off NHL (stav série: 1:2)
- 22:30 Los Angeles Kings – Colorado Avalanche, 1. kolo play-off NHL (stav série: 0:3)
- 16:00 Česko - Dánsko, MS v hokeji do 18 rokov 2026 (B-skupina)
- 18:00 Lotyšsko – Nórsko, MS v hokeji do 18 rokov 2026 (A-skupina) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 16:30 Francúzsko - Taliansko, prípravný zápas pred MS
- 18:00 HK Nitra - HC Slovan Bratislava, piaty zápas finále play-off Tipsport ligy (stav série: 1:3) /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 17:00 HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec, piaty zápas finále play-off českej extralige (stav série: 2:2)
Tenis
- Turnaj WTA v Madride
- Turnaj ATP v Madride
Basketbal
- 0:00 Atlanta Hawks – New York Knicks, 1. kolo play-off NBA (stav série: 2:1)
- 2:30 Minnesota Timberwolves – Denver Nuggets, 1. kolo play-off NBA (stav série: 2:1)
- 19:00 Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers, 1. kolo play-off NBA (stav série: 1:2)
- 21:30 Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs, 1. kolo play-off NBA (stav série: 2:1)
- 18:00 Patrioti Levice - BC Prievidza, prvý zápas semifinále play-off Tipos SBL
Volejbal
- 16:00 VK Slovan Bratislava - RIEKER UJS Komárno, prvý zápas finále play-off Niké extraligy /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
- 16:00 VK Slávia SPU Nitra - TJ Spartak Myjava, prvý zápas série o 3. miesto play-off Niké extraligy
- 19:00 VK Slovan Bratislava - Kooperativa Slávia EUBA, tretí zápas finále play-off Niké extraligy žien (stav série: 1:1) /vysiela JOJ Šport 2 NAŽIVO/
Hádzaná
- 17:30 MŠK IUVENTA Michalovce - Bursa Büyüksehir BSK, odveta semifinále európskeho pohára EHF (prvý zápas: 29:34)
- 18:05 Tatran Prešov - MHC Štart Nové Zámky, prvý zápas semifinále play-off Niké Handball extraligy
Cyklistika
- 10:30 klasika Liége-Bastogne-Liége (259,5 km)
Atletika
- 10:05 Londýnsky maratón
Motorizmus
- 8:30 záverečný deň 5. podujatia seriálu WRC, rely Kanárske ostrovy (Las Palmas)
- 14:00 MotoGP, VC Španielska
Vodné pólo
- 10:00 zápasy o umiestnenie, II. divízia Svetového pohára
Rýchlostná kanoistika
- 9:30 1. kvalifikačné preteky (Zemník, Bratislava)
Zápasenie
- 15:00 repasáže, ME
- 17:00 finále, ME
TV program: nedeľa, 26. apríl
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.