Salkazanov zvládol dramatický súboj s Maďarom. Na majstrovstvách Európy zabojuje o zlato

Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov. (Autor: TASR)
TASR|25. apr 2026 o 17:51
ShareTweet1

Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov bude na ME v Tirane bojovať o zlato vo voľnom štýle do 74 kg.

Štvornásobný majster Európy v tejto kategórii postúpil do finále, keď v sobotňajšom dramatickom semifinálovom dueli zdolal maďarského reprezentanta Murada Kuramagomedova.

Na technické body bol po 6 minútach stav nerozhodný 1:1, v prospech Salkazanova rozhodli klasifikačné body (3:1).

Jeho súperom v boji o titul bude v nedeľu o 17.23 h Turan Bajramov z Azerbajdžanu.

Salkazanov zvládol v sobotu oba svoje súboje na žinenkách v albánskej metropole. Vo štvrťfinále zvíťazil 2:1 nad Rusom Timurom Bižojevom, ktorý štartoval pod neutrálnou vlajkou.

V dramatickom semifinále dokázal tesne pokoriť aj Kuramagomedova a bude tak útočiť na svoj piaty titul v kategórii do 74 kg. Vlani v Šamoríne mu unikol, keď získal „len“ bronz. Okrem toho má v zbierke aj štyri cenné kovy z MS (0-2-2).

V akcii bol aj Boris Makojev, ktorý ukončil svoje pôsobenie na šampionáte v osemfinále. Nad jeho sily bol v kategórii do 86 kg reprezentant Švajčiarska Umar Mavlajev, ktorý zvíťazil 8:2 na body. Švajčiar následne neuspel vo štvrťfinále a slovenského reprezentanta nepotiahol do repasáže.

V sobotu večer čakalo finále ďalšieho voľnoštýliara Batyrbeka Cakulova, ktorý v Tirane bude bojovať o zlato v kategórii do 97 kg proti Rusovi štartujúcom pod neutrálnou vlajkou Abdulrašidovi Sadulajevovi.

Ostatné športy

    dnes 17:51|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Salkazanov zvládol dramatický súboj s Maďarom. Na majstrovstvách Európy zabojuje o zlato