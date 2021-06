Fair play gesto v šiestej slovenskej lige. Tlieskame mu, znelo zo strany súpera

SMIŽANY, PRAKOVCE. Mal to byť obyčajný dedinský zápas. Súboj na Dolnom Spiši medi Smižanmi a Prakovcami sa však zmenil na výnimočný.

„Je to šport a hráme v prvom rade pre zábavu. Páčilo sa mi, že aj vlastní spoluhráči a tréner ho v správnom počine podporili. Bol som milo prekvapený. Dlho sa nehralo a futbal sa hrá práve pre takéto momenty,“ povedal.

Prakovce v závere strelili štvrtý gól a zvíťazili 4:3, čím si upevnili siedme miesto tabuľky. Smižany sú s tromi bodmi posledné, no nakoľko sa reorganizácia odkladá a jedno mužstvo sa zo súťaže odhlásilo, záchrana by im nemala ujsť.

„Zažil som, že sa niekto priznal pri rohu alebo vhadzovaní. Ale pri jedenástke a ešte za takto vyrovnaného stavu, to veru nie.

Futbal na tejto úrovni by mal byť fair play. Nie silou mocou za každú cenu vyhrať, ale k istým veciam sa musíme postaviť chlapsky,“ prezradil Štefan Markulík, ktorý ďakovanie od súpera nečakal.

„S obrancom súpera sme sa zrazili vzájomne, preto sa o faul nejednalo. Rozhodca to z iného uhlu asi nevidel, no ja som považoval za spravodlivé priznať sa.

Ako tréner so žiakmi. (Autor: archív - ŠM)

„Amatérsky futbal je o partii a kamarátstve, preto mi príde v takýchto momentoch prirodzené priznať sa. Áno, každý chce vyhrať a my sme si to cez víkend pokazili. V živote sa však všetko človeku vráti. A možno to príde už tento víkend,“ uzavrel futbalista, ktorý v minulosti hrával vo Švajčiarsku.

Markulík istý čas trénoval Spišskú Novú Ves, no po novom bude asistentom pri áčku Podbrezovej.