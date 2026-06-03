Nemecko priletelo do USA na záverečnú prípravu. Ladiť formu bude na ihrisku tímu MLS

Nemeckí futbaloví reprezentanti prileteli v noci na stredu do Chicaga, kde absolvujú záverečnú prípravu pred MS v USA, Mexiku a Kanade.
Po osemhodinovom lete z Frankfurtu pristál stroj spoločnosti Lufthansa na medzinárodnom letisku O'Hare.
Pri preprave na predchádzajúce svetové šampionáty využil nemecký tím charterové lety, tentokrát saa z enviromentálnych dôvodov rozhodol pre pravidelnú komerčnú linku.
Pre trénera nemeckej reprezentácie Juliana Nagelsmanna, kapitána tímu Joshuu Kimmicha a jeho spoluhráčov boli vyhradené miesta v business triede.
Štvornásobní majstri sveta budú ladiť formu na šampionát na tréningovom ihrisku klubu zámorskej MLS Chicago Fire. V sobotu odohrajú posledný prípravný zápas proti domácim Američanom.
„Každý futbalista sníva o zisku titulu majstra sveta. Musíme ísť však krok za krokom, od zápasu k zápasu," zdôraznil pre DPA obranca Bayernu Mníchov Aleksandar Pavlovič. Nemci nastúpia v E-skupine proti Curacau, Pobrežiu Slonoviny a Ekvádoru.