    Nemecko priletelo do USA na záverečnú prípravu. Ladiť formu bude na ihrisku tímu MLS

    Futbalisti Nemecka a ich prílet do Chicaga.
    Futbalisti Nemecka a ich prílet do Chicaga. (Autor: TASR/AP)
    TASR|3. jún 2026 o 08:14
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    Nemecký tím sa tentokrát z enviromentálnych dôvodov rozhodol pre pravidelnú komerčnú linku.

    Nemeckí futbaloví reprezentanti prileteli v noci na stredu do Chicaga, kde absolvujú záverečnú prípravu pred MS v USA, Mexiku a Kanade.

    Po osemhodinovom lete z Frankfurtu pristál stroj spoločnosti Lufthansa na medzinárodnom letisku O'Hare.

    Pri preprave na predchádzajúce svetové šampionáty využil nemecký tím charterové lety, tentokrát saa z enviromentálnych dôvodov rozhodol pre pravidelnú komerčnú linku.

    Pre trénera nemeckej reprezentácie Juliana Nagelsmanna, kapitána tímu Joshuu Kimmicha a jeho spoluhráčov boli vyhradené miesta v business triede.

    Štvornásobní majstri sveta budú ladiť formu na šampionát na tréningovom ihrisku klubu zámorskej MLS Chicago Fire. V sobotu odohrajú posledný prípravný zápas proti domácim Američanom.

    „Každý futbalista sníva o zisku titulu majstra sveta. Musíme ísť však krok za krokom, od zápasu k zápasu," zdôraznil pre DPA obranca Bayernu Mníchov Aleksandar Pavlovič. Nemci nastúpia v E-skupine proti Curacau, Pobrežiu Slonoviny a Ekvádoru.

    Program Nemecka na MS vo futbale 2026

    14.06. 19:00
    | E | Matchday 4
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Curaçao
    Curaçao
    Houston | Houston
    20.06. 22:00
    | E | Matchday 10
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Toronto | Toronto
    25.06. 22:00
    | E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York

    Tabuľka skupiny E na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    CuraçaoCuraçaoCUW
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    EkvádorEkvádorECU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    NemeckoNemeckoGER
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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