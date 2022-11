Nemci dostali lekciu z efektivity. Príšerné sklamanie, smútil Flick

"Verím, že je to historický moment, historické víťazstvo. Vzhľadom na vývoj japonského futbalu a kvalitu hráčov to bolo veľké prekvapenie," uviedol japonský tréner Hadžime Morijasu podľa AP.

"Je to príšerné sklamanie. Nielen pre hráčov, ale aj pre trénerov. Jednoznačne sme si zaslúžili zvíťaziť. Japonsko nám dalo lekciu z efektivity," neskrýval roztrpčenie nemecký kormidelník Hansi Flick.

Gavi: Voči ostatným mám rešpekt

V ďalšom stretnutí favorit nezaváhal. V drese Španielov zaznamenal jeden gól aj 18-ročný Gavi, ktorý sa tak stal najmladším strelcom na podujatí od MS 1958 vo Švédsku. Vtedy skóroval 17-ročný Pelé.

"Nečakal som to. Viem, že som najmladší v tíme, voči ostatným mám rešpekt. Na ihrisku je to však iné a ja som zo seba dostal to najlepšie," povedal Gavi, ktorý zvýšil vedenie svojho tímu v 74. minúte na 5:0.