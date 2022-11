Belgicko - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2022

Belgicko má so svojou "zlatou generáciou" poslednú šancu dosiahnuť úspech, pretože menám ako Courtois, de Bruyne, Hazard či Lukaku roky pribúdajú. Po treťom mieste spred štyroch rokov by sa Belgičania nebránili podobnému umiestneniu. V skupine sú spolufavoritmi s Chorvátskom.



Kanada je na MS prvýkrát od roku 1986 a iba druhýkrát v histórii. Kvalifikáciu zvládla hokejová krajina pomerne jednoznačne, má dosť dobrú generáciu hráčov na čele s Alphonsom Davies z Bayernu či Jonathanom Davidom z Lille. Postúpiť do osemfinále cez Chorvátsko alebo Belgicko by sa ale rovnalo zázraku.