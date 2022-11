Maroko - Chorvátsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2022

Maroko ide na svoje druhé MS v rade, najlepší výsledok bolo osemfinále v roku 1986, pričom Afričania štartovali päťkrát. Naposledy vypadli v skupine a to sa očakáva v konkurencii Chorvátska či Belgicka aj teraz. Maročania ale zlý tím nemajú, nájdeme v nich mená ako Hakimi, Mazraoui, Ziyech, Bounou alebo En-Nesyri.



Chorvátsko dokráčalo na ruskom šampionáte až do finále, kde v historicky najlepších MS podľahlo Francúzsku. Fantasticky vtedy hral víťaz Zlatej lopty Luka Modrič, ktorý bude lídrom aj tentoraz, no kvôli veku ho čaká posledný šampionát. Postup zo skupiny by mal byť istotou, na takú dlhú cestu to však nevyzerá.