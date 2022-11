Uruguaj - Južná Kórea: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2022

Uruguaj je dvojnásobným majstrom sveta, ale ešte z roku 1930 a 1950. Okrem toho trikrát získal bronz, naposledy v roku 2010. Odchádzajúca generácia hráčov ako Suárez, Cavani či Godín je už nahradzovaná Valverdem, Ňunézom alebo Bentancurom. Spoločne sa o úspech pobijú v Katare. Postup zo skupiny má byť istotou, ale dôležitý bude boj o prvú priečku, pretože na druhý celok bude čakať Brazília s tou Uruguaj nevyhrali od roku 2001 ani raz.



Južná Kórea je outsiderom skupiny, kde by nemala mať proti Portugalsku a ani Uruguaju žiadnu šancu. Vyrovnané to má byť v stretnutí s Ghanou. Ázijský zástupca dosiahol svoj historický výsledok na domácom turnaji v roku 2002, kedy prehral až zápas o 3. miesto proti Turecku. Podarí sa to zopakovať o jubilejných 20 rokov neskôr? Skôr nie. Navyše, po zranení celý národ dúfa, že do hry zasiahne najväčšia hviezda Son.