Portugalsko - Ghana: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2022

Portugalsko na čele s Cristianom Ronaldom chce ísť čo najvyššie. Káder má kvalitný, bude patriť medzi favoritov na zisk titulu, ale či sa to stane je otázne. Prvou skúškou bude základná skupina. Proti Južnej Kórei aj Ghane bude majster Európy z roku 2016 jasným favoritom, ale Uruguaj je nepríjemný súper.



Ghana v roku 2010 mohla ako prvý africký tím postúpiť na MS do semifinále, ale smolné penalty proti Uruguaju to znemožnili. Teraz, ak chce ísť zo skupiny, musí vyradiť buď práve Uruguaj alebo Portugalsko, no táto generácia hráčov má to najlepšie ešte len pred sebou. Aktuálne to na prekvapenie nevyzerá.