Nemecko - Japonsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2022

Nemecko sa znova radí medzi najväčších favoritov na titul majstra sveta. Minimálne skupinu by malo vyhrať. Proti Japonsku i Kostarike bude jasným favoritom, kvalitnejší tím má aj proti Španielsku. Osvedčené mená ako Neuer, Muller či Kimmich dopĺňajú Musiala, Schlotterbeck alebo najmladší hráč turnaja Moukoko.



Japonsko bolo na majstrovstvách sveta šesťkrát, najlepším výsledkom bolo osemfinále v roku 2018. Teraz to pri konkurencii Nemecka a Španielska vyzerá na vypadnutie v skupine. Kouč Hajime Moriyasu a jeho tím už tradične v kvalifikácii nemal problém postúpiť, no MS sú niečo iné.