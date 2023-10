Zlatá lopta: Haaland či Messi? Rozhodne titul alebo správanie sa v Katare

Je to najmä, alebo lepšie povedané, len vďaka výhre na decembrových majstrovstvách sveta vo futbale.

Lionel Messi je favorit na zisk ocenenia Zlatá lopta. Robí si chúťky na výhru ôsmej najprestížnejšej individuálnej ceny pre futbalistu v kariére. Už teraz je so siedmimi rekordérom.

Ak by Messi s Argentínou tento turnaj nevyhrali, nemuseli by sme debatovať o tom, kto by si ocenenie zaslúžil. Jeho hlavným vyzývateľom je Erling Haaland z Manchestru City.

Nedokáže to, čo Messi

Nórsky futbalista vyhral s klubom Premier League, FA Cup a Ligu majstrov. Vo svojej prvej sezóne v Anglicku búral jeden rekord za druhým. Stal sa hráčom sezóny v najvyššej anglickej súťaži.