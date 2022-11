Brazília - Srbsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS vo futbale 2022

Brazília je favoritom na každých MS, inak tomu nebude ani tentoraz, no do Kataru prichádza s naozaj kvalitným tímom. Na všetkých postoch má výborných hráčov a hlavne ofenzíva je neskutočná. Skupinou by mali "Kanárici" prejsť bez straty bodu. Tak sa to očakáva. Najúspešnejšia krajina svetových šampionátov chce ukončiť 20-ročné čakanie. Podarí sa to?



Srbsko bolo na MS iba dvakrát, zakaždým skončilo v základnej skupine. Naposledy pred štyrmi rokmi v Rusku. Momentálne ale balkánska krajina drží v tíme zaujímavú generáciu hráčov ako Milinkovič-Savič, Vlahovič, Ilič, Kostić, Jovič alebo Mitrovič dopĺňaná starším Tadičom. Podľa mnohých budú Srbi patriť medzi prekvapenia. O druhú postupovú priečku sa pobijú s Kamerunom a Švajčiarskom.